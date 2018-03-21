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اتصالات وتكنولوجيا
هاشتاج عيد الأم يتصدر تويتر
الأربعاء 21 مارس 2018 02:29 م
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سمية كمال
احتل هاشتاج "عيد الأم" منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأربعاء، بأكثر من 8 آلاف تغريدة، تضمنت عبارات التهنئة، وقصص نجاح أمهات مصريات.
وتصدر هاشتاج "شعب وريس" المركز الثاني بحاولي 7 آلاف تغريدة، بالتزامن مع انتخابات الرئاسة، واحتوت التغريدات على تأييد بعض المستخدمين للرئيس عبد الفتاح السيسي" بالفترة الجديدة، وسخرية البعض الآخر، ومقاطعتها للانتخابات.
وجاء "اليوم العالمي للسعادة" بالمرتبة الثالثة بـ 6 آلاف تغريدة، وحصل هاشتاج "أوبر" على المرتبة الخامسة بألفي تغريدة، بعد قبول دعوى وقف نشاط أوبر وكريم التي حملت رقم 29020 لسنة 71 قضائية، لاستخدامهما أنظمة تشغيل تعتمد على تكنولوجيا التتبع الآلى "GPS"، واستخدام السيارات الملاكى فى نقل الركاب بما يعد مخالفة صريحة لقواعد المرور.
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