بنك مصر يتخارج من 6 شركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية

بنك مصر

أحمد عاشور



صرح محمد الأتربي، رئيس بنك مصر لـ"المال"، بأن البنك يستهدف التخارج من مساهماته في 6 شركات حكومية، ضمن برنامج طروحات شركات قطاع الأعمال في البورصة، الذي أعلن عنه الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، الأحد الماضي.



جاء ذلك على هامش افتتاح المرحلة الأولى من حديقة المريلاند، بحضور وزير قطاع الأعمال العام ومحافظ القاهرة وشخصيات حكومية وبرلمانية.



كان وزير المالية، أعلن أن الحكومة تستهدف طرح 23 شركة في البورصة، خلال فترة زمنية تتراوح بين 24 و30 شهرًا في قطاعات البترول والبتروكيماويات واللوجيستيات والمالية، بالإضافة للقطاع العقاري والصناعة، متوقعًا أن تصل قيم الأسهم المطروحة إلى 80 مليار جنيه.



وقال خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام لـ"المال"، إن العوائد المتوقعة من برنامج الطروحات تتراوح بين 2 و3 مليار دولار أى 35 و53 مليار جنيه، خلال فترة زمنية 12 و18 شهرًا.



وأكد بدوي أن وزارة المالية، بالتعاون مع شركة "إن آى كابيتال" مازالت تدرس القائمة النهائية للطروحات في البورصة، من بينهم شركة مصر للتأمين التابعة للشركة القابضة للتأمين، متوقعاً أن يتم الانتهاء من إجراءات الدراسة والطرح قبل نهاية 2018.



وتابع بدوي أن نسب طروحات الشركات ستتراوح بين 15 و30%، وستحتفظ الدولة بحصة الأغلبية ولن تتخارج بالكامل من هيكل الملكية، على أن يتم استغلال حصيلة الطرح إما في هيكلة الشركات الخاسرة أو لزيادة موارد الخزانة العامة للدولة.