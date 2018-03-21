إل جى تطور تقنية جديدة للغسيل المزدوج‎

lg 21

المال – خاص



طورت شركة "إل جى" للإلكترونيات، تقنية جديدة للغسيل المزدوج، تحت اسم "TWINWASH" تمكن المستخدم من غسل حملين مختلفين من الملابس في الوقت نفسه.



وقال كيفين تشا، رئيس شركة "إل جي" إلكترونيكس في الشرق الأوسط وأفريقيا: "مع تزايد عدد الغسالات ذات السعة الأكبر وتنوعها وازدياد رواجها، يراقب المصنّعون الوضع عن كثب لمعرفة ما إذا كانت الزيادة في الحجم ستؤثر على موثوقية عملية الغسيل أو أدائها أو زمنها، وهنا تمكنت تقنية إل جي TWINWASH للغسيل المزدوج، والحائزة على جوائز عدة، من البروز كواحدة من أنجح الابتكارات، مستحدثة بهذا طرازاً جديداً كلياً في مجال صناعة الغسالات".



وأشادت تقارير عالمية عدة المرة تلو الأخرى بـ إل جي باعتبارها قائداً صناعياً فاق أداء منتجاته من الأجهزة المنزلية علامات تجارية أخرى منافسة من ناحية الموثوقية، في الوقت الذي استمرت فيه الشركة بتقديم منتجات كانت الأولى من نوعها كتقنيات إل جي للغسيل المزدوج TWINWASH، وعزز الابتكار، والأداء، والعمر الافتراضي لـ TWINWASH من مكانة إل جي كواحدة من أكثر العلامات التجارية الموثوقة.



وبحسب إحدى الإصدارات الأمريكية الخاصة بالمستهلك، تختلف نسبة الأعطال في الغسالات في كل فئة من فئات الغسيل، وتتراوح بين 10 إلى 25 في المائة، وذلك بحسب اختبارات النظافة، وترشيد المياه، وتوفير الطاقة، والنعومة، والسرعة، والضجيج، ولدى مقارنتها مع سبع من أهم العلامات التجارية لغسالات التحميل الأمامي وغسالات التحميل العلوي ذات الكفاءة العالية، حققت غسالات إل جي أعلى درجات الموثوقية وأدنى نسب أعطال، ولم تتجاوز هذه النسبة 6 إلى 14 في المائة.



كانت الشركة أول من قام بتقديم نظام إل جي للغسيل المزدوج TWINWASH الذي يجمع بين غسالتين، واحدة التحميل الأمامي التقليدية، والأخرى SideKick الموجودة أسفل الغسالة الرئيسية.