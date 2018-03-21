ضوابط تقدم الشباب للمجمع الصناعى الثانى ببورسعيد

أمانى العزازى



تبدأ محافظة بورسعيد بدءا من اليوم ولمدة ٤٥ يوما تلقى طلبات الشباب الراغبين لإقامة مشروعات صناعية بشرط عدم انتفاع المتقدم بمشروعات استثمارية أخرى تم طرحها من المحافظة أو منتفع بأى من وحدات جمعيات الصناعات الصغيرة.



ويقام المشروع بالمجمع الصناعى الثانى بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.



وأعلنت المحافظة فى بيان لها على موقعها الإلكترونى ضوابط وشروط التقدم منها



ألا يزيد سن المتقدم ما بين 25 إلي 45 عاما وان يكون من ابناء بورسعيد وحاصل على مؤهل متوسط على الاقل وان يكون انتهى من اداء الخدمة العسكرية والا يعمل بالقطاع الحكومى أو العام



واكد البيان انه سيتم تخصيص الوحدة الواحدة لعدد لا يقل عن 2 من الشباب المتقدم للمشروع



وذكر البيان أن تتوافر للمتقدم قدرة مالية تقدر بنسبة 15% من قيمة تكلفة الوحدة بإفادة بنكية قبل التسليم و كذا تقديم المستفيد شهادة من البنك المركزي و الصندوق الإجتماعي تفيد سلامة موقفه المالي ،و قبل التسليم للوحدة



ويتم استيفاء استمارة بيانات المشروع المعدة و المرفقة بالإعلان على الموقع الالكترونى للمحافظة



ويأتى طرح المشروع الجديد للشباب فى إطار دعم عبد الفتاح السيسى لمشروعات التنمية بمحافظة بورسعيد بصفة عامة واهتمام سيادته بالشباب بصفة خاصة.



من ناحية أخرى أصدر اللواء عادل الغضبان – محافظ بورسعيد قراراه لجميع الأجهزة التنفيذية المختصة بالبدء فوراً فى إجراءات تنفيذ المجمع الصناعى الثانى القائم على منتجات صناعات البولى بروبلين والبولى ايثلين والبى فى سى والصناعات الإبتكارية وذلك بعد نجاح المشروع الأول لعدد 58 مصنعا بمنطقة بورسعيد الصناعية.