EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بنـــوك
المصري الخليجي يسجل أعلى سعر للدولار اليوم
الأربعاء 21 مارس 2018 01:59 م
الدولار وجني ثمار الإصلاح
أخر الأخبار
الدولار وجني ثمار الإصلاح
هبة حامد:
سجل البنك المصري الخليجي أعلى سعر شراء للدولار في تعاملات اليوم، عند 17.61 جنيه، فيما سجل بنك مصر أقل سعر شراء عند 17.54 جنيه.
ورفعت بنوك الأهلي الكويتي "بيريوس"، وإتش.إس.بي.سي، والتجاري الدولي ارتفاع سعر الدولار قرشًا عن تعاملات أمس، ليسجل 17.59 جنيه للشراء في الأهلي الكويتي و"إتش إس بي سي"، و 17.56 جنيه في التجاري الدولي.
واستقر سعر الدولار في أغلب البنوك ليسجل 17.58 جنيه في بنك كريدي أجريكول، و17.56 في بنك الإسكندرية، وأما في بنوك الإمارات دبي الوطني، والقاهرة سجل سعر الدولار 17.58 جنيه.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا