شركات الأون لاين تغازل عملاءها بخصومات عيد الأم‎

السلع المعمرة تتصدر الميزانيات الإعلانية فى عيد الأم

جوميا تطرح تخفيضا 50% على " المنزلية " و" الملابس " و" التجميل "

أوفر ماركت تقدم خصومات لأغذية السلاسل التجارية

فرولاية: منتجات جديدة لعيد الأم بخصومات تصل لـ 25%

جودز مارت خصومات تصل إلى 30% على البقالة



محمود جمال - سمية كمال



تتنافس مواقع خدمات التسوق الإلكترونى والشراء الجماعى اليوم الأربعاء، على تقديم عروض وخصومات كبيرة على المنتجات المعروضة من أزياء ومستحضرات تجميل وأجهزة منزلية وأدوات الكترونية بمناسبة عيد الأم.



وقال هشام صفوت، رئيس شركة جوميا مصر، إن شركته بدأت الاستعداد مبكرا منذ يوم 4 مارس عبر إطلاق تخفيضات تصل إلى 50% على الأدوات المنزلية والملابس ومستحضرات التجميل، وتنتهى هذه العروض اليوم.



وأوضح عبد الرحمن جلال، رئيس شركة " أوفر ماركت " لبيع مستلزمات البقالة أونلاين، أن الأخيرة تقدم خصومات على المواد الغذائية المتواجدة داخل السلاسل التجارية المتعاقدة معها ومنها " هايبر ماركت " و" لولو ماركت " و" مترو " و" أولاد رجب " و" خير زمان "، كما تتيح أيضا للعملاء تبادل الهدايا.



وأضاف جلال أن الشركة مازالت تعمل على خطتها التوسعية من خلال التوسع ب500 فرع خلال الفترة المقبلة، وإطلاق منصتها الجديدة "اوفر كونكت" التى توصل البقالة خلال ساعة من الطلب، بتكلفة رمزية، وتقوم المنصة على الاقتصاد التشاركي، ونعمل مع السوبر ماركت على خدمات التوصيل.



وكشف عمرو فوزى المدير التنفيذي لشركة «جودز مارت» لخدمات البقالة الإلكترونية، أن الخصومات المقدمة تصل لـ 30% على انواع مختلفة من المنتجات الغذائية، بالاضافة الي تقديم هادية مجانية لكل عملاء الشركة.



واضاف أن الشركة تتوسع الآن بمنطقتى "التجمع الخامس، و 6 اكتوبر"، وسيتم افتتاح الفروع الجديدة خلال شهرين، وتوقع أن نسبة النمو بالشركة بعام 2018 ستصل إلى 300%.



وقال عادل صبري مؤسس ورئيس موقع «فراولاية دوت كوم»، أن الشركة تقدم منتاجات جديدة "عبايات، واسدالات" تتناسب مع عيد الام، بخصومات تصل إلى 25%، كما قدمت خدمة الدفع اونلاين داخل وخارج مصر.



واشار صبرى إلى أن الشركة ستقدم منتجات جديدة فى الصيف، وبنهاية عام 2018 تتوسع بادخال منتجات كالبيجامات، والشرابات.