العسال ترصد 50 مليون جنيه لإنتاج أجزاء ناقل كيا وميتسوبيشى محلياً

ميتسوبيشى لانسر EX

أحمد عوض



رصدت شركة العسال لقطع غيار السيارات، استثمارات 50 مليون جنيه، لتصنيع أجزاء من ناقل الحركة - هى «الديسك، والاسطوانات، والتروس، والسيور»، بالمنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر، خلال الفترة المقبلة.



أكد ممدوح العسال، رئيس مجلس إدارة العسال لقطع الغيار، أن شركته تمكنت من تخصيص قطعة أرض - بمساحة 4800 متر - بالسادس من أكتوبر، لتدشين مصنع لإنتاج أجزاء من ناقل الحركة، موضحا أن الفترة الماضية شهدت مفاوضات مع عدد من الشركات العالمية بهدف توريد اسطمبات لإنتاج منتجات سيارات «كيا» و«ميتسوبيشى».



أوضح أنه من المرتقب الانتهاء من إعداد الدراسات الخاصة بمشروع التصنيع المحلى خلال الشهر المقبل، على أن يتبعها تدشين المصنع، وتجهيز خطوط الإنتاج، مشيرا إلى أن الشركة علقت خطتها الاستثمارية المتعلقة بملف تصنيع أجزاء من ناقل الحركة خلال الآونة الماضية؛ نتيجة الاضطرابات الذى واجهها قطاع السيارات من خلال ارتفاع اﻷسعار، وانخفاض حجم الطلب، وارتفاع حجم تكلفة التمويل من القطاع المصرفى.



أكد العسال، أن الدخول فى مجال تصنيع قطع الغيار يساهم فى تخفيض التكلفة الاسترادية، وانعكاسها على الأسعار بالتراجع، موضحا أن القدرة الشرائية للمستهلكين باتت غير قادرة على تحمل أى زيادات جديدة.



كما توقع أن تشهد مبيعات سوق قطع غيار السيارات ارتفاعا، تزامنًأ مع ارتفاع حجم الطلب على السيارات.



يذكر أن مبيعات السيارات بمختلف شرائحها «ملاكى - أتوبيسات - شاحنات» شهدت ارتفاعا بنسبة %10 مسجلة بيع 10.3 ألف وحدة خلال يناير الماضى، مقابل 9.4 ألف مركبة خلال نفس الفترة ذاتها من 2017؛ وفقًا للبيانات الصادرة عن تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».