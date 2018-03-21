EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيــارات
العسال ترصد 50 مليون جنيه لإنتاج أجزاء ناقل كيا وميتسوبيشى محلياً
الأربعاء 21 مارس 2018 01:43 م
ميتسوبيشى لانسر EX
أخر الأخبار
ميتسوبيشى لانسر EX
أحمد عوض
رصدت شركة العسال لقطع غيار السيارات، استثمارات 50 مليون جنيه، لتصنيع أجزاء من ناقل الحركة - هى «الديسك، والاسطوانات، والتروس، والسيور»، بالمنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر، خلال الفترة المقبلة.
أكد ممدوح العسال، رئيس مجلس إدارة العسال لقطع الغيار، أن شركته تمكنت من تخصيص قطعة أرض - بمساحة 4800 متر - بالسادس من أكتوبر، لتدشين مصنع لإنتاج أجزاء من ناقل الحركة، موضحا أن الفترة الماضية شهدت مفاوضات مع عدد من الشركات العالمية بهدف توريد اسطمبات لإنتاج منتجات سيارات «كيا» و«ميتسوبيشى».
أوضح أنه من المرتقب الانتهاء من إعداد الدراسات الخاصة بمشروع التصنيع المحلى خلال الشهر المقبل، على أن يتبعها تدشين المصنع، وتجهيز خطوط الإنتاج، مشيرا إلى أن الشركة علقت خطتها الاستثمارية المتعلقة بملف تصنيع أجزاء من ناقل الحركة خلال الآونة الماضية؛ نتيجة الاضطرابات الذى واجهها قطاع السيارات من خلال ارتفاع اﻷسعار، وانخفاض حجم الطلب، وارتفاع حجم تكلفة التمويل من القطاع المصرفى.
أكد العسال، أن الدخول فى مجال تصنيع قطع الغيار يساهم فى تخفيض التكلفة الاسترادية، وانعكاسها على الأسعار بالتراجع، موضحا أن القدرة الشرائية للمستهلكين باتت غير قادرة على تحمل أى زيادات جديدة.
كما توقع أن تشهد مبيعات سوق قطع غيار السيارات ارتفاعا، تزامنًأ مع ارتفاع حجم الطلب على السيارات.
يذكر أن مبيعات السيارات بمختلف شرائحها «ملاكى - أتوبيسات - شاحنات» شهدت ارتفاعا بنسبة %10 مسجلة بيع 10.3 ألف وحدة خلال يناير الماضى، مقابل 9.4 ألف مركبة خلال نفس الفترة ذاتها من 2017؛ وفقًا للبيانات الصادرة عن تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».
أسعار السيارات
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا