الأمل للسيارات تخطط لإنتاج 600 سيارة من BYD S5

السيارة BYD S5 المنتمى للعلامة الصينية

شريف عيسى



تخطط شركة الأمل لتصنيع وتجميع السيارات، وكلاء سيارات بى واى دى الصنية، إنتاج 600 سيارة من طراز S5 حتى نهاية العام الجارى.



قال أحد موزعى العلامة الصينية لـ«المال»، إن الشركة عقدت خلال الأسبوع الماضى اجتماعاً مع شبكة موزيعها لإطلاعهم على خطط الأمل التسويقية للسيارة الجديدة، والتى تعد أول سيارة رياضية متعددة الأغراض تتبع العلامة الصينية يتم إنتاجها محلياً.



أشار الموزع إلى أنه رغم حجم الاستثمارات التى ضختها الأمل على مدار الفترة الماضية، إلا أن الشركة أعلنت عن نيتها تجميع ما يقرب من 50 سيارة من S5 شهرياً، موضحاً أن الشركة تستهدف قياس مدى تقبل السيارة لها فى ظل المنافسة الشرسة التى تشهدها فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدمات SUV.



توقع أن تبدأ الشركة فى تسليم الدفعات الأولى من طراز S5 المجمعة محلياً، لشبكة الموزعين نهاية مارس الجارى، مع انتهاء مرحلة تجربة السيارة.



تجدر الإشارة إلى أن الأمل قررت الفترة الماضية ضخ استثمارات بقيمة 40 مليون جنيه، بهدف استيراد مكونات وتهيئة خطوط الإنتاج لتجميع S5.



كشفت الأمل عن طراز S5 للمرة الأولى فى مصر خلال الدورة الرابعة والعشرين، من معرض القاهرة الدولى للسيارات “أوتوماك – فورميلا”، الذى أقيمت فعالياته خلال سبتمبر من العام الماضى.