مدبولى يسلم وحدات إسكان اجتماعى لمستحقيها بحدائق أكتوبر

اسكان بحدائق أكتوبر



بدور إبراهيم:



سلم الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عدداً من عقود الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى لمستحقيها بمدينة حدائق أكتوبر، موضحاً أنه تم الانتهاء من تنفيذ 47448 وحدة، ويجرى تنفيذ 61032 وحدة أخرى، بمدن أكتوبر الثلاث6 أكتوبر، وحدائق أكتوبر،6 أكتوبر الجديدة، ويجري تجهيز مستندات الطرح لتنفيذ40008 وحدات أخرى.



وعلى هامش تسليم الوحدات، قال وزير الإسكان: أعبر عن سعادتى بتسليم الوحدات لأهالينا اليوم، مؤكداً أن مثل هذا اليوم هو مصدر سعادة لي، خاصة وأنا أرى فرحة المواطنين بوحداتهم الجديدة.



وأضاف: يضم مشروع الإسكان الاجتماعي نحو600 ألف وحدة تم ويجري تنفيذها، وفي أكتوبر فقط نحو108 ألاف وحدة، ونسلم اليوم المرحلة الثانية من الإعلان السابع، الذين تقدموا لوحدات دهشور، ولم يتسلموا وحداتهم، وسنسلم أيضاً الحاجزين في الإعلان الثامن.



وأوضح أن مدن أكتوبر الثلاث، بها6 مواقع للإسكان الاجتماعي، ولأن المدينة الأم ممتدة، تم اتخاذ قرار بتقسيمها إلى3 مدن، وجارٍ طرح40 ألف وحدة أخرى، مضيفاً أن عدد السكان بهذه المنطقة فقط سيزيد على 200 ألف مواطن، أي ما يماثل عدد سكان مدينة.



وتوجه الوزير بالشكر لكل الزملاء من هيئة المجتمعات العمرانية، وصندوق الإسكان الاجتماعي، مضيفاً: تعمدنا أن يكون الاحتفال في مركز الخدمات، حيث تم الانتهاء من المدرسة، والمركز الطبي، والملعب، والسوق التجارية، ويتم تنفيذ المسجد والكنيسة.



وأكدت مى عبد الحميد، المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، رئيس صندوق التمويل العقارى، أن الفترة المقبلة ستشهد تسليم وحدات فى عدد كبير من المدن الجديدة والمحافظات، حيث نستعد حاليا للتسليم فى كل من الشروق، والسادات، وأسيوط الجديدة، وغيرها، مشيرة إلى أنه أثناء الانتهاء من تنفيذ الوحدات يتم إرسال بيانات العملاء على الفور للاستعلام، ثم إنهاء الأوراق فى البنوك الممولة للمشروع، ثم التسليم، فالوزارة تعمل على سرعة تسليم الوحدات التى تم الانتهاء من تنفيذها، للشروع فى تنفيذ أخرى، لمواطنين جدد.



وفيما يتعلق بتوفير الخدمات المختلفة للمستفيدين بالمشروع، قال المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إنه تم ويجري تنفيذ وطرح68 مشروعاً خدمياً مختلفاً، لخدمة مشروع الإسكان الاجتماعي بالمدينة.



وأضاف أنه تم الانتهاء من تنفيذ3 مدارس، و3 حضانات، و5 وحدات صحية، و9 أسواق تجارية، و9 مساجد وكنائس، ويجري تنفيذ 4 مدارس، و3 حضانات، و3 وحدات صحية، و3 أسواق تجارية، ومسجد وكنيسة، و3 ملاعب.



وأشار إلى أنه يجري طرح تنفيذ 6 مدارس، وحضانة، ووحدة صحية، وسوق تجارية، و3 مساجد وكنائس، و4 ملاعب، بينما يجري الإعداد لطرح تنفيذ3 ملاعب، ومبنيين للخدمات العامة.

