البريد يوقع بروتوكول تعاون مع إكسيس الأمريكية‎

البريد وإكسيس

المال - خاص



وقع عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، وراميش بلوسو رئيس مجلس إدارة شركة إكسيس الأمريكية- myus، اتفاقية تعاون لتقديم خدمات التسوق الإلكتروني، من الأسواق العالمية المتواجدة في الولايات المتحدة الأمريكية للعملاء في مصر والدول الأفريقية من خلال مركز اللوجيستيات الجديد.



وقال عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن البروتوكول الذي تم توقيعه يتيح للبريد المصري تقديم خدمات تسويقية جديدة ومتميزة للعملاء تمكنهم من التسوق والشراء من المتاجر المتواجدة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تضم أكبر وأشهر الماركات العالمية.



وأوضح الصغير، أن من أهم المميزات التي ينفرد بها البريد المصري في هذه الخدمة أنه يوفر للعملاء امكانية شراء أكثر من منتج عبر أسواق إلكترونية متعددة في الولايات المتحدة الأمريكية وجمعها في شحنة واحدة إلى مصر أو إلى الدول الأفريقية، وذلك بأسعار شحن تنافسية مع إمكانية توصيل الشحنة للعملاء في أي مكان في مصر من خلال مراكز الخدمات البريدية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، والتي يصل عددها إلى 4000 مركز كما تتميز هذه الخدمة بحلول كثيرة ومبتكرة لتسهيل عملية السداد للتيسير على العملاء سواء عبر السداد النقدي من خلال مراكز الخدمات البريدية أو باستخدام بطاقة البريد مسبقة الدفع "Easy pay" أو البطاقات الائتمانية الاخرى.



وأضاف أن توقيع هذا البروتوكول يأتي استكمالًا لجهود البريد المصري نحو تطوير خدماته واستحداث خدمات جديدة تستهدف شرائح مختلفة من العملاء لتعظيم إيرادات الهيئة، مشيرًا إلى أن هذه الخدمة الجديدة هي البداية وسوف يتم إتاحة التسوق من بلاد أخرى عبر هذه الخدمة في المرحلة القادمة.