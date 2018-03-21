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بورصة وشركات
آموك توضح أخر تطورات تمويل مشروع تكرير المازوت
الأربعاء 21 مارس 2018 01:09 م
شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية
أخر الأخبار
شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية
رجب عزالدين
قالت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية "آموك"، إن المفاضلة بين عروض تمويل مشروعاتها تتم بما يحقق أقصى منفعة ممكنة.
جاء ذلك فى بيان للشركة للرد على استفسارات البورصة، بخصوص ما تم نشره بشأن توصلها لاتفاق تمويلى بقيمة 500 مليون دولار، مع عدد من المؤسسات الدولية والبنوك المحلية والدولية.
وقالت الشركة إن أى اتفاق تمويل لا يتم توقيعه إلا بعد انتهاء دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع لتحديد التشكيلة المثلى لهيكل التمويل المطلوب، والاستفادة من الفرص التمويلية التى يوفرها قطاع البترول من مختلف مؤسسات التمويل الدولية نتيجة الثقة فى قطاع البترول.
ويتعلق التمويل المذكور بمشروع إنشاء مصفاة لتكرير المازوت، بتكلفة استثمارية متساوية للقيمة التمويلية.
ويأتي المشروع كجزء من خطة وزارة البترول المصرية لتقليل استخدام المازوت بحلول عام 2021، وتحويله لمنتجات بترولية أعلى جودة.
البورصة المصرية
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