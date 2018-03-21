عبور لاند تعتزم طرح الجبن المطبوخ والموتزاريلا

عبور لاند

أسماء السيد



تعتزم شركة «عبور لاند» للصناعات الغذائية طرح منتجين جديدين بالسوق المحلية بمنتصف الشهر المقبل، هما الجين المطبوخ، والموتزاريلا.



كشف رامى طارق، مدير علاقات المستثمرين بالشركة، أن عبور لاند بدأت مؤخرًا فى الإنتاج التجريبى لمنتجات الجبن المطبوخ والموتزاريلا، على أن يتم طرحها فى السوق المحلية خلال شهر من اﻵن.



كانت «عبورلاند» قد أضافت خلال عام 2016، خطوطًا لإنتاج جديدة للعصائر واﻷلبان، بتكلفة استثمارية 7.5 مليون دولار تم طرحها مؤخرًا باﻷسواق، وأخرى ﻹنتاج الجبن الموتزاريلا، والجبن المطبوخ، بتكلفة استثمارية تبلغ 1.7 مليون يورو، تم تمويلها ذاتيًا.



وفيما يتعلق بالاستثمار الحيوانى والزراعى التى تعتزم «عبور لاند» الخوض فيها، قال رامى إن الشركة ترتبط بإضافة نشاط تربية المواشى الذى أعلنته مؤخرًا، موضحًا أن شركته تمتلك %98 بينما تؤول النسبة المتبقية لأفراد من العائلة.



وكان مجلس اﻹدارة قد وافق مؤخرًا على تأسيس «عبور فارم» للاستثمار الزراعى والحيوانى بنسبة %98 مع مساهمين آخرين، على أن يكون نشاط الشركة تربية الماشية ﻹنتاج الألبان والتسمين .



وصرح أشرف حامد سابقًا لـ«المال»، بأن إضافة نشاط الماشية سيترتب عليه توفير حوالى %15 من التكلفة التى تتحملها الشركة لشراء اﻷلبان الخام من الغير، كما يوفر عليها عناء عدم توافر اﻷلبان الطازجة بشكل كبير، فى السوق المحلية وتأخر وصولها، على أن يبلغ حجم الإنتاج مع بدء المشروع 10 أطنان يوميًا، لترتفع خلال عامين إلى 50 طنًا يوميًا، وذلك مع زيادة عدد المواشى التى تقوم الشركة بتربيته.



كانت «عبور لاند» قد حصلت بنهاية العام المنقضى على موافقة الجمعية العمومية ﻹضافة نشاط تربية المواشى، بعدد 2000 بقرة لاهولشتاين، مستوردة من ألمانيا، على عدة مراحل خلال 3 سنوات.



وحققت«عبور لاند» صافى أرباح بقيمة 234 مليون جنيه خلال 2017، مقابل 162 مليون جنيه خلال العام المقارن بنسبة زيادة بلغت %50، وزادت المبيعات لتسجل مليارى جنيه مقابل 1.4 مليار خلال 2016 .



وعزا مدير علاقات المستثمرين ارتفاع أرباح الشركة خلال العام المنقضى إلى عدة عوامل، أولها اتجاه الشركة بدءًا من مارس 2016 لتخزين كميات كبيرة من المواد الخام، ما أنقذها من ارتفاع المواد عقب «تعويم الجنيه»، الأمر الذى انعكس على نتائج أعمال الشركة الخاصة بالنصف اﻷول من العام الماضى، مشيرًا إلى أن الزيادات السعرية التى أجرتها منذ «تحرير سعر الصرف» بنسبة بلغت %56 ما زالت تجنى ثمارها .



ينقسم هيكل ملكية شركة عبور لاند بين %26 لمحمد حامد، و%14.5 ﻷشرف حامد، و%11 لايمن حامد، والباقى أسهم التداول فى البورصة، بالاضافة لمستثمرين يستحوذون على حصص أقل من %5.