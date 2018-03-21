اﻷخوة المتضامنون تلجأ للاقتراض البنكى لتمويل التوسعات

القاهرة للدواجن

■ السيد: خطة للاستفادة من مبادرة المركزى لتمويل المتوسطة والصغيرة



أسماء السيد



تعتزم شركة «اﻷخوة المتضامنون» اللجوء للاقتراض البنكى لتمويل توسعاتها عقب فشل اكتتاب زيادة رأسمالها التى بلغت نسبة تغطيته %20 فقط، بقيمة مليون جنيه من إجمالى حصيلة مستهدفه 6 ملايين، ومطالبة الهيئة لها برد أموال المكتتبن حال رغبتهم.



يشار إلى أن الشركة كانت أقرت خلال أكتوبر الماضى، زيادة رأس المال المصدر من 4 ملايين إلى 10 ملايين جنيه، على أن تمول نقدًا كل بحسب مساهمته فى رأس المال، وأبدت هيئة الرقابة المالية عدم ممانعتها بنشر الشركة دعوة الاكتتاب لقدامى المساهمين، وتم الاكتتاب على مرحلتين، إلا أن نسبة التغطية كانت متدنية للغاية، وصلت إلى %20 بقيمة 1.22 مليون جنيه من إجمالى 6 ملايين مستهدفة.



وفى أعقاب ذلك أخطرت الهيئة العامة للرقابة المالية، منذ عدة أيام الشركة بأنه يتوجب عليها إبلاغ المكتتبين بزيادة رأسمالها التى أجرتها مؤخرًا بإمكانية رد المبالغ المودعة خلال شهر من تاريخ الإعلان، واستندت الهيئة فى ذلك إلى أن المبالغ المحصلة من الاكتتاب لا تكفى لتنفيذ المشروعات التى تستهدف الشركة الشروع فيها.



وكشف خالد السيد، مدير علاقات المستثمرين بالإخوة المتضامنين، عن اعتزام شركته اللجوء للتمويلات البنكية ضمن مبادرة المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة %5، كبديل عقب انخفاض اكتتاب رأس المال وتغطيته بنسبة ضئيلة، ومطالبة الهيئة برد مبالغ الاكتتاب للمساهمين حال رغبتهم.



وتنص مبادرة «المركزى» لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على تمويل المشروعات التى لا تتجاوز مبيعاته 20 مليون جنيه بفائدة %5.



وأضاف أن القيمة المستهدفة كانت بهدف تمويل مشروع ﻹنشاء «مزرعة للدواجن» عقب ارتفاع أسعار اللحوم الحيوانية عقب «تعويم الجنيه»، ما أدى لقلة الطلب، بتكلفة 6 ملايين جنيه، مشيرًا إلى أن المشروع كان فى مراحله اﻷولية وهو ما يدفع الشركة للبحث عن سبل تمويلية أخرى لبدء تنفيذه.



وأوضح السيد، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الشركة اتفقت مع البنك «التجارى الدولى» - باعتباره البنك متلقى الاكتتاب - أن يتم فتح باب لمن يرغب من المتعاملين فى استرداد أمواله بدءًا من اﻹثنين 19 من مارس وحى شهر.



وأشار إلى أن الشركة ترغب فى زيادة توسعاتها للارتقاء بالمستوى العام للشركة، وزيادة ملاءتها المالية لإدراجها فى البورصة الرئيسية كخطوة مستقبلية.



وتمتلك «اﻷخوة المتضامنين» مزرعة حيوانية على مساحة 4 أفدنة بمنطقة الهرم بالجيزة، وتمكنت «الإخوة المتضامنين» من الارتفاع بأرباحها خلال الشهور التسعة اﻷولى من العام المنقضى، لتسجل 271 ألف جنيه مقابل 221.8 ألف جنيه خلال الفترة المناظرة من عام 2016 بنسبة صعود بلغت %22.



وتعمل «الإخوة المتضامنون» فى مجالات المقاولات، وشراء الأراضى، وإقامة المشروعات السكنية، والإدارية، والترفيهية، والسياحية، واستيراد وتصدير جميع أنواع الغذاء والمأكولات، وتربية جميع أنواع الحيوانات والدواجن والطيور، ويبلغ رأسمالها 4 ملايين جنيه، موزعا على عدد 4 ملايين سهم، بقيمة اسمية جنيه واحد، وانضمت لبورصة النيل فى أكتوبر 2013.