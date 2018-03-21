الصيادلة يدشنون حملة لمقاطعة شركات التوزيع

- صيدلى: الشركات تجبرنا على شراء أصناف غير رابحة مقابل توفير النواقص





أحمد صبرى

دشنت الصيدليات، حملة لمقاطعة شركات توزيع واستيراد الأدوية، بعد اتخاذها إجراءات اعتبروها عقابية وظالمة، وتهدف إلى إفلاسهم.

وأرجع الصيادلة، أسباب الحملة إلى رفض استرجاع الأدوية منتهية الصلاحية رغم وجود قرار وزارى بذلك، وفرض أصناف غير رائجة أو رابحة عليهم مقابل بيع أصناف تحتاجها الصيدليات لزيادة حجم البيع لتلك الشركات، إضافة إلى فرض فوائد كبيرة على البيع لأجل.

وبدأ الصيادلة بتلك الحملة عبر عمل مجموعات عمل مشتركة تهدف إلى اختيار الشركات الأفضل، وأعلن عددًا منهم شراء الأدوية من المخازن بديلًا عن الشركات، والمخازن تعتبر شركات صغيرة ذات ترخيص خاص.

وقال محمد السيد صيدلي ومشارك فى الحملة، إنها ستضغط على شركات التوزيع لتعديل سياساتها المجحفة للصيدليات، مثلما حدث من قبل حينما قاطع الصيادلة شركة إيبكو للأدوية، وتسببت فى خفض حجم مبيعاتها بشكل كبير أجبرها على الاعتذار للصيادلة.

وأضاف فى تصريحات لـ"المال"، أن الحملة يشارك فيها نقابيون حاليون وسابقون وستقدم عدة شكاوى للجهات المعنية، ومخازن الأدوية ستستغل الفرصة للترويج لمنتجاتها بديلًا عن الشركات الكبرى.

وأوضح أن الحملة تهدف فى البداية مقاطعة شركة المتحدة للأدوية، وهى أكبر شركة توزيع محلية وأكثر الشركات صرامة، وستتوسع لتشمل بعد عدة أيام شركات ابن سينا فارما ومالتى فارما وفارما أوفر سيز ورامكو والمصرية للأدوية.

وأكد أن تلك الشركات تستغل وجود أدوية ناقصة وتشترط على الصيدليات شركاء أدوية أخرى، حتى يتم توريد تلك النواقص، ما يكلف الصيليات شراء أدوية لايوجد عليها إقبال.

ورفض مصدر بشركة المصرية للأدوية، وهى شركة التوزيع الحكومية التابعة للقابضة للأدوية تلك الإتهام، موضحًا أن شركته الوحيدة التى لا تفرض أصنافًا محددة على الصيادلة لبيع النواقص.

وأضاف أن الشركة وفرت كميات كبيرة من ألبان الأطفال فى فترة نقصها بالسوق، كما وفرت البنسيلين طويل المفعول، مشددًا على أنه فى حال فرض الشركة كوته على الأصناف الناقصة لاتحمل ذلك على أصناف أخرى مثلما تفعل شركات أخرى.