القائد الأعظم محمد على جناح 13

رجائى عطية

الباكستان بين الماضى والحاضر



قبل سنتين من إصدار الأستاذ العقاد كتابه عن «محمد على جناح» أى سنة 1950 صدر فى انجلترا فيما أبدى كتاب بالإنجليزية يحمل عنوان «خمسة آلاف سنة من تاريخ الباكستان»، من تأليف « د.أ.م. هويلر Wheeler» مدير الحفريات السابق فى الحكومة الهندية.



وذكر المؤلف الإنجليزى أن ما يحمله العنوان عن دولة لم يجاوز إنشاؤها آنذاك أربع سنوات مفارقةٌ متعمدة، بيد أنها تنصرف إلى حقيقة أساسية تومئ إلى الهند التى شملتها الباكستان الآن، حيث لم يعرف الفرس والصينيون واليونان والعرب شيئًا يُذكر عن داخل البلاد الهندية، وكل ما عرفوه هو مداخل الهند الشرقية على خليج البنغال، وهى على التقريب دولة الباكستان اليوم.



ولكن السياح والتجار والغزاة قصدوا تلك الشواطئ قبل آلاف السنين، وحملوا منها السلع والمحاصيل إلى أرجاء العالم.. وتبين من الحفريات الحديثة أن الحضارة على تلك الشواطئ مغرقة فى القدم، وأنها عرفت فنونًا من الأبنية والمصنوعات ما يشهد بخبرة أهلها فى العمارة والصناعة، والثقافة الدينية المتقدمة بالقياس إلى المعتقدات التى كانت شائعة فى تلك البقاع قبل الميلاد بثلاثة آلاف سنة.



وهذه البقعة التى قامت عليها الباكستان تحمل تاريخًا بآلاف السنين.



الباكستان الجديدة



أما الباكستان الجديدة، فقد ولدت بهذا الاسم بعد 1947 سنة من الميلاد، وهى جديدة بأسباب وجودها، إلاَّ سببًا واحدًا غير جديد هو الدين الذى يعتنقه شعبها والذى ظهرت رسالته فى مكة منذ أربعة عشر قرنًا، ولولا هذا الدين لكان للشرق تاريخ غير تاريخه.



هذا الدين معجزة من معجزات الإيمان التى لا تنقضى مع الزمن، وتحدت التجارة والمنفعة وسلطان الدول، وتحدت وتتحدى المعقول والظنون، وبرغم تغير السبل وسالكيها، يبقى الإيمان فيصنعها معجزة لم يكن ليصدق بها أحد قبل وجودها.

حملت فروع شجرتها تسعين مليونًا انقطعت جذورهم جميعًا حيث كانوا، وانغرست جذورهم فى المكان حيث أمكن ما لم يكن فى الإمكان.



وغرس هؤلاء المعدات كما غرسوا فروع الشجرة، وطفقوا يخلقون التربة كما يخلقون غروسها وثمارها.



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وقيد قيل إن الإخفاق صدقه، وإن النجاح عبء يكبر كلما كبر النجاح.

ويعقب الأستاذ العقاد بأن الزعماء المشرفون على بناء الدولة الجديدة كانوا ينتظرون عونًا موعودًا ويتأهبون لمتاعب قدروها.



ولم يأت العون المنتظر.



أما المتاعب فقد جاء منها المقدور وغير المقدور.



كان للباكستان حصة من أموال الدولة الهندية يقضى اتفاق التقسيم بتسليمها إليها فلم تسدد.



ونقلت إليها فى الطريق بعض الودائع التى لا خير فى احتجازها فاغتيلت فى الطريق نهبًا وإتلافًا.



وخرجت الباكستان من التقسيم بظلم مزدوج.. ظلم المكان بعد ظلم السياسة.



أما المتاعب التى جاءت على غير تقدير أو انتظار، فأولها الطابور الخامس الذين استغلوا ربكة القلق التى ساورت أصحاب المصالح، فزينوا للضعفاء أن ينفصلوا بذريعة أن علاقاتهم بأقاليم الهند أوثق من علاقاتهم بأقاليم الباكستان.



وأشاع بعض الطابور الخامس أن الحكومة بصدد إلغاء اللهجة البنغالية التى يتكلمها أكثر من نصف السكان، وأشاعوا أن القبائل التى لم تعرف نظامًا للحكم لآلاف السنين سوف تحكم بنظام جديد، وأشاعوا أن الحكومة سوف ترفض الدين و«تتفرنج» فى تقرير قواعد التعليم والقضاء، ولم تكن ملاحقة هذه الإشاعات بالتكذيب مهمة سهلة أو ميسورة.



وعرف القائد الأعظم جناح، أن العدو الأكبر فى هذه الغاشية المتراكبة هو الرشوة والسوق السوداء، فضرب على أيدى المفسدين وطفق يقمع الرشوة لاستئصالها من الدواوين.



أما نظام الحكم فى الدولة الوليدة، فهو قائم على الديمقراطية والدستور، وأن تكون الأقاليم مستقلة فى حدودها ومشتركة فى الشئون التى تتوحد فى الدولة كالدفاع والسياسة الخارجية وتدبير العملة، وأن تُسأل الوزارة أمام الهيئة النيابية فى العاصمة، ويختار كل إقليم هيئته النيابية التى تراقب الحكومة، ومع تخصيص دوائر لتمثيل الصناعة والزراعة والتجارة والعمال ومعاهد التعليم العالى، حرص الدستور على كفالة إعطاء المنبوذين من البرهميين الذين فضلوا المكوث فى الباكستان، مع حقهم فى انتخابات ممثليهم، وكذلك المسيحيين.



أما العصبة الإسلامية وهى الجماعة السياسية التى تتمثل فيها آراء القادة، فلم تكن تتألف من حزب واحد فى مذاهب السياسة والاجتماع، ووُجد فيها غلاة الاشتراكيين كما وُجد فيها غلاة المحافظين.



ووُجد فيها من يحاربون رأس المال ومن يستديمونه ويؤيدونه.



ووُجد فيها على الأغلب الأعم من يرون أن الإسلام طريق ثالث بين الرأسمالية والشيوعية.



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ولا يمكن لمنصف أن ينكر إكبار العمل الرائع الذى أٌنجز فى خمس سنوات من عمر الدولة.



دروس نافعة



نجحت الدولة الوليدة فى الفصل أو التفرقة بين الضمير والمعدة على مستقبل الأمم ومصير الجماعات الإنسانية.



ونجحت فى بسط حكمها على الأرض، وتصحيح العقول ومناهج التفكير.



ودل ما طبعته جامعة هارفارد بإشراف الأستاذ «بادلفورد Padelford» العالم الخبير فى الدراسات الدولية، على أن قيام الباكستان دخل بالجامعة فى عداد المقررات والمعلومات عن بواعث التاريخ الكبرى وعن التعريف الصحيح لمعنى الأمة ومعنى الجنس أو السلاسة.



ومن هذا الجانب الفسيح الرحاب، صار ينظر إلى قضية الباكستان فيما يقول الأستاذ العقاد كلُّ من ينظرون إلى حاضر الإنسان ومصيره، وإلى الدوافع الفعالة فى حركات الآحاد والجماعات، وأن من فضل الباكستان فى نشأتها أنها قامت فرجحت فى ميزان التاريخ جانب الضمير.





