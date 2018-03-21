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بورصة وشركات
انتهاء عمليات تحديث أكواد المستثمرين بالبورصة منذ 2011
الأربعاء 21 مارس 2018 12:10 م
البورصة
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البورصة
إضافة الهواتف المحمولة والبريد الإلكترونى وبيانات المستفيد الفعلى للمؤسسات لأول مرة
كتب - أحمد على:
أظهرت عملية تحديث أكواد المتعاملين فى البورصة المصرية، منذ 2011، التى انتهت مؤخرا، بلوغ عدد الأكواد النشطة 300 ألف كود.
وكشف محسن عادل، نائب رئيس مجلس إدارة البورصة، فى تصريحات خاصة لـ «المال»، أنه تمت إضافة بيانات جديدة، من ضمنها بيانات الاتصال للمستفيد الفعلى، وأخرى ترتبط بعمليات التداول، مثل الموكلين بتنفيذ الأوامر.
وأوضح أن العملية شهدت لأول مرة، إضافة بيانات وسائل الاتصال الحديثة، مثل البريد الإلكترونى، كما تم تحديث أرقام الهواتف المحمولة.
وأشار إلى أنه تم إيقاف عدد من الأكواد غير النشيطة، رافضًا الإفصاح عن عددها لإعتبارات السرية.
وأكد أن الهدف من عملية التحديث هو حماية السوق، والمتعاملين من أى عمليات تلاعب محتملة.
كانت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، د.سحر نصر، قد أشارت فى مؤتمر حصاد البورصة، نهاية 2017 الماضى، إلى أن عدد المستثمرين الجدد بسوق المال ارتفع بنحو %30، مقارنة مع 2016، فيما تشير البيانات المتاحة بسوق الأوراق المالية، إلى أن عددهم يتراوح بين 300 – 500 ألف مستثمر.
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