الضرائب تقرر عودة العمل بنماذج إقرارات العام الماضى

أشرف عبدالغنى

قررت مصلحة الضرائب إعادة العمل بنماذج الإقرارات الضريبية الخاصة بالعام الماضى، بدلاً من طباعة نماذج جديدة كانت تستهدف تقسيم الإقرار على مرحلتين، يتم تقديم الجزء الأول منه فى أبريل من كل عام والجزء الثانى فى يونيو.



وفاجأت وزارة المالية المأموريات الضريبية مطلع الأسبوع بالاعتماد على نماذج الإقرارات الضريبية الخاصة بالعام الماضى، فى تسليم الإقرارات خلال الموسم الضريبى الجارى الذى بدأ فى يناير وينتهى نهاية مارس بالنسبة للأفراد، ونهاية أبريل بالنسبة للشركات.



وكانت وزارة المالية قد تقدمت، الشهر الماضى، بتعديل تشريعى على قانون ضريبة الدخل يستهدف تبسيط الإقرارات الضريبية خلال موسم الضرائب بحيث يتسنى للشركات أن تقدم إقرارًا غير مفصل خلال شهر أبريل ولا يتم اعتماده إلا بعد تقديم الاقرار المفصل فى يونيو من كل عام، وهو ما كان يتيح للشركات فرصة اكبر لتدقيق الاقرار الضريبى.



من جانبه، قال طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن لجنة وافقت على التعديل التشريعى الخاص بتبسيط الإقرارات الضريبية الأسبوع الماضى، إلا أن التعديل لم يُحل الى الجلسة العامة للتصويت عليه.



ورجح خليل تأجيل التصويت على التعديل التشريعى بحيث لا تتمكن مصلحة الضرائب من تطبيقه خلال موسم الضرائب الجارى، ومن الممكن أن تبدأ فى التطبيق خلال موسم الضرائب المقبل.



ومن المعروف أن موسم الضرائب يبدأ فى يناير من كل عام وينتهى فى مارس بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وفى أبريل بالنسبة للشركات.



وقال أشرف عبدالغنى، رئيس مجلس إدارة مؤسسة ATC للمحاسبة الضريبية، إن العودة إلى النظام القديم فى الإقرارات الضريبية، يعد نظاما أكثر راحة من النظام الذى كانت وزارة المالية تستعد لتطبيقه بتقسيم الإقرارات الضريبية على جزءين، لأنه يوفر فى مجهود ووقت كل من الممول والمصلحة، فالزيارة لتسليم الإقرار ستكون مرة واحدة فقط.



وأكد أن الهدف الوحيد من تقسيم الإقرارات كان إلزام الممولين بملء البيانات التى تتبع الجزء الأساسى من الاقرار الضريبى، والتى يتم ملؤها فى صفحات الجداول الموجودة بالاقرار، حيث كان بعض الممولين يتقاعسون عن ملئها ومع ازدحام وزخم الموسم الضريبى خاصة فى الأسابيع الأخيرة وحرص المصلحة على تحقيق الحصيلة المستهدفة، كان يتم التغاضى عن ملء هذه البيانات.



وأضاف عبدالغنى: يمكن للمصلحة أن تصدر تعليمات مشددة بعدم قبول أى إقرار ضريبى إلا بعد استيفاء بيانات الجداول، دون اللجوء إلى تعديل تشريعى.



وكشف أن تعديل تبسيط الإقرارات الضريبية كان سيطال المادة 182 من الإقرار، بالإضافة إلى المادة 110 مع هذا التعديل، وهى المادة التى تستهدف تعديل أولويات سداد مديونيات الضرائب ليصبح سداد أصل المديونية فى المقام الأول ثم يتبعه سداد فائدة الدين، بدلاً من ان يكون السداد من الفائدة أولا ليستمر تراكم الفائدة على الدين المتبقى فى دوائر لا متناهية من الديون.



وقال عبدالغنىإان تأجيل الموافقة على التعديل التشريعى الخاص بترتيب أولوليات السداد بالتزامن مع تأجيل تبسيط الإقرارات يعد ردة كبيرة بعد ان عقد المجتمع الضريبى الأمل على تحسن الأوضاع فى ظل هذا التعديل التشريعى.



ومن المعروف أن وزارة المالية كانت قد تقدمت بتعديلين تشريعيين على قانون الضريبة على الدخل على المادتين 110،182 من قانون الضريبة على الدخل.



وقال مهند خالد، رئيس مؤسسة BDO للمحاسبة الضريبية، إن العودة للعمل بنماذج الإقرارات الضريبة الخاصة بالعام الماضى، لن تؤثر سلبيا على سير عمل الموسم الضريبى خاصة انه لم تصدر تعليمات بطباعة النماذج الجديدة المبسطة، خاصة أن الممولين معتادون على ملئها بهذا الشكل منذ 13 عاما بعد صدور قانون الضريبة على الدخل فى عام 2005.



وأكد خالد أن الغالبية العظمى من الشركات والممولين يلتزمون بملء معظم بيانات وجداول الإقرار، لا سيما تلك الجداول ذات الصلة الأساسية، بالإقرار الضريبى، وما كان يحتاج إلى بعض الوقت الإضافى هو جداول الميزانية أو جداول الضرائب الاخرى فقط وهى أيضًا من الممكن ملؤها فى توقيت تسليم الإقرار الضريبى.



وطالب بضرورة التعجيل بالتعديل التشريعى الخاص بترتيب أولويات سداد المديونيات، وعدم إرجائه بالتزامن مع تأجيل تعديل تبسيط الإقرارات لأنه تعديل فى منتهى الأهمية وينتظره المجتمع الضريبى ويطالب به منذ سنوات.