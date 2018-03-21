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اقتصاد وأسواق
مسئول بالمالية: قيمة العجز لا تشكل خطراً
الأربعاء 21 مارس 2018 12:04 م
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قال مصدر بوزارة المالية، تعقيبًا على ارتفاع قيمة عجز الموازنة المستهدف بمشروع موازنة العام المقبل 2018/ 2019، بواقع 89 مليار جنيه، مقارنة بالعجز المستهدف فى العام المالى الحالى 2017/ 2018، إن قيمة العجز المطلقة لا تمثل خطرًا على الموازنة، والهدف الذى تسعى الحكومة دائمًا لتحقيقه هو تخفيض نسبته إلى الناتج المحلى الإجمالى.
وأكد المصدر أن هدف الحكومة فى الموازنة الجديدة تخفيض نسبة العجز الكلى إلى 8.5 % مع تحقيق فائض أولى بنسبة 2 % من الناتج المحلى الإجمالى.
يُذكر أن مؤشر العجز الأولى أو الفائض الأولى يساوى مؤشر العجز الكلى مطروحًا منه قيمة فوائد الدين السنوية.
ووفقًا لمشروع موازنة العام المالى المقبل، الذى وافق عليه مجلس النواب، منذ أيام، فإن قيمة المصروفات تبلغ نحو 1.4 تريليون جنيه، مقابل إيرادات بقيمة 980 مليار جنيه، وهو ما يعنى عجزاً يصل إلى 460 مليار جنيه.
فى المقابل بلغت قيمة العجز المستهدف فى موازنة العام المالى الحالى نحو 371 مليار جنيه، تمثل نسبة 9 % من الناتج المحلى الإجمالى.
يشار إلى أن عمرو الجارحى، وزير المالية، كان قد رفع التقديرات الحكومية لعجز الموازنة خلال العام المالى الحالى 2017/ 2018، منذ أيام مجددًا، إلى ما بين 9.6 و9.8 %، مقارنة بنحو 9 % مستهدفة وقت وضع مشروع الموازنة.
وقال الوزير، على هامش مؤتمر "تعزيز الموارد المحلية"، الذى نظمته «المالية»، أمس، بالتعاون مع منظمة دول التعاون الاقتصادى والتنمية "OECD"، والاتحاد الأوروبى، إن وزارته تطمح فى تخفيض عجز الموازنة خلال العام المالى المقبل 2018/ 2019، إلى نحو 8.5 %، وخفض معدلات الدين المحلى من 97 % حاليًّا إلى 90 %، من الناتج المحلى الإجمالى.
وكان الجارحى قد أعلن مرتين رفع تقديراته لعجز الموازنة خلال العام المالى الحاليى 2017/ 2018، الأولى من 9 إلى 9.2 %، بعد الربع الأول، ثم إلى 9.5 % خلال مؤتمر المالية العامة، الذى عُقد فى دبى منذ أسابيع.
وزارة المالية
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