EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
شركة تنمية تسعى لضخ 4 مليارات جنيه تمويلات جديدة
الأربعاء 21 مارس 2018 12:03 م
عمرو أبو عش - من مؤتمر المال
أخر الأخبار
عمرو أبو عش - من مؤتمر المال
كتبت - أسماء السيد ومنى عبدالبارى ومصطفى طلعت:
تعتزم شركة تنمية للتمويل متناهى الصغر التوسع تمويليًّا وجغرافيًّا خلال العام الحالى عبر استهداف ضخ تمويلات تتجاوز 4 مليارات جنيه، بدعم من الخفض المرتقب لأسعار الفائدة من جانب البنك المركزى، مقارنة بـ 2 مليار جنيه ضختها الشركة العام الماضى.
قال عمرو أبوعش، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة - التابعة لبنك الاستثمار هيرمس - إن «تنمية» تعتزم ضخ تلك التمويلات العام الجارى على أن يتم تدبير من 500 إلى 600 مليون، بشكل ذاتى، وتستوفى المبالغ المتبقية من الجهاز المصرفى.
وأشار أبوعش فى تصريحات لـ «المال»، إلى مفاوضات جارية بين الشركة و3 بنوك محلية خاصة للحصول على تمويل بمليار جنيه لدعم تمويلاتها وخططها التوسعية هذا العام.
وتتعاون «تنمية» مع عدة مصارف بالسوق المصرية، من بينها بنك مصر، والبنك التجارى الدولى، والبنك الأهلى المصرى، والمصرف المتحد، ومنذ مطلع العام الحالى يبلغ متوسط حجم التمويلات اليومية التى تضخها تنمية نحو 16 مليون جنيه وفقا لأبو عش.
وخلال الربع الأول من العام الحالى، تستهدف الشركة إتمام 25 فرعًا جديدًا لسلسة فروعها، وما يتراوح بين 50 و75 أخرى خلال باقى العام، وذلك فى إطار خطط زيادة الحصة السوقية من 18 إلى %22 بنهاية العام الجارى، وفقا لـ«أبوعش».
وبلغ عدد فروع تنمية العام الماضى 150 فرع.
ولفت أبوعش إلى أن تنمية تمكنت من مضاعفة رصيدها القائم - ما تبقى من محفظة التمويلات خلال عام 2017 من مستوى 565 مليون جنيه إلى 1.25 مليار جنيه، كما حققت زيادة فى عدد عملائها من 96 ألفا، إلى 166 ألفًا، كما ارتفع عدد العمالة بالشركة من 1800 إلى 2300.
وتمول «تنمية» جميع الأنشطة التجارية والإنتاجية بما يتراوح بين 4 آلاف و30 ألف جنيه للمشروعات متناهية الصغر، و30 إلى 100 ألف للمشروعات الصغيرة، باستثناء قطاعى الزراعة والنقل والصيد والأنشطة الموسمية.
وأوضح الرئيس التنفيذى لتنمية أن الشركة تعكف حاليا على دراسة التوسع خارجيا فى أسواق أفريقيا والأسواق الناشئة، إلا أنه لم يتم البت فى الأمر بشكل نهائى، أو وضع جدول زمنى له.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا