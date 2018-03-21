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سيــارات
4 شركات سيارات تستثمر 417 مليون جنيه خلال 2018
الأربعاء 21 مارس 2018 11:59 ص
الرسوم الجمركية على السيارات
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الرسوم الجمركية على السيارات
كتب- أحمد شوقى وشريف عيسى وأحمد عوض:
تعتزم 4 شركات سيارات، هى عز العرب، وعربيات، والمصرية، وأبو حتة، ضخ استثمارات خلال العام الحالى بقيمة 417 مليون جنيه، لإنشاء مراكز لخدمات ما بعد البيع والصيانة، وصالات عرض جديدة.
وكشف هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة مجموعة عز العرب، وكلاء فولفو، وبروتون، وسيتروين، تخصيص 100 مليون جنيه للاستثمار فى تدشين مركزى خدمة بالقاهرة والإسكندرية، متوقعا نمو مبيعات سوق السيارات بنسبة %20 خلال العام الحالى، وأن تحقق مجموعته %30 ارتفاعاً فى أداء الماركات التى تستحوذ على وكالتها.
وأكد رمضان أبو حتة، مدير عام شركة أبو حتة لتوزيع السيارات، أن الأخيرة تخطط لافتتاح 3 فروع جديدة، بالإضافة إلى مركز لخدمة العملاء، باستثمارات إجمالية لا تقل عن 37 مليون جنيه.
وأوضح أن الفرع الأول يقع بمحافظة المنيا، والثانى بالفيوم، والثالث بالقاهرة، مضيفا أن مركز الخدمة لن يكون قاصراً على علامة تجارية بعينها، ويقع بالمنيا الجديدة.
يذكر أن «أبو حته» موزعا معتمدًا لطرازات كيا، وتويوتا، وميتسوبيشى، ولديها مركزان لخدمة «كيا وتويوتا» بالغردقة وبنى سويف.
وكشف أحمد أبو خف، رئيس مجلس إدارة شركة عربيات، وكيل سانج يونج الكورية، عن ضخ استثمارات بقيمة 80 مليون جنيه، العام الجارى، بمجال خدمات ما بعد البيع، وقطع الغيار، والصيانة بالقاهرة.
وقال إن الشركة تخطط لبيع ما يقرب من 2500 سيارة على مدار العام، بهدف اقتناص حصة تتراوح بين «2 - %3» من المبيعات الإجمالية للسوق.
وأشار شادى ريان، رئيس مجلس إدارة المصرية للسيارات، إلى أن شركته اقتنصت حصة تتجاوز %14 من مبيعات السوق، الأمر الذى دفعها لوضع خطة استثمارية بقيمة 200 مليون جنيه، للتوسع فى خدمات ما بعد البيع، وصالات العرض.
وكشف عن افتتاح صالة عرض بمحافظة الجيزة للعلامة كيا، وأخرى بالإسكندرية لخدمة جميع العلامات التجارية التى تتولى الشركة توزيعها.
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