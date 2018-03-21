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عقـــارات
وزير الإسكان يناقش مع نظيره العماني نقل تجارب الشراكة مع القطاع الخاص
الأربعاء 21 مارس 2018 11:36 ص
وزير الإسكان مع نظيره العماني
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وزير الإسكان مع نظيره العماني
بدور إبراهيم
التقى الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الشيخ سيف بن محمد بن سيف الشبيبي، وزير إسكان سلطنة عمان، والوفد المرافق له، حيث زار مصر على مدى عدة أيام، التقى خلالها عدداً من مسئولي القطاعات المختلفة بوزارة الإسكان، وزار عدداً من المدن الجديدة، والمشروعات المختلفة بها.
وخلال اللقاء رحب الدكتور مصطفى مدبولي بنظيره العماني، والوفد المرافق له، مؤكداً أن الوزارة على أتم استعداد لتقديم كل أوجه الدعم والخبراء للأشقاء في سلطنة عمان، ونقل التجارب المصرية المختلفة، سواء في سن التشريعات، أو تخطيط المدن الجديدة، وتنفيذها، وكذا مشروعات التطوير العقاري، والشراكة مع القطاع الخاص، وخلافه.
وعبر الشيخ سيف الشبيبي عن سعادته بالزيارة والاطلاع على التجربة الثرية لوزارة الإسكان المصرية، مشيراً إلى أنهم يرغبون في الاستفادة من تجارب مصر في مجال التطوير العقاري، وكذا الشراكة مع القطاع الخاص، من حيث آليات الطرح والتنفيذ وخلافه، وكذا ما نفذته مصر من تقدم كبير في مجال بناء المدن الجديدة، والإسكان الاجتماعي، وتوفير وحدات سكنية لائقة لشريحة محدودي الدخل، حيث تُعد هذه التجربة رائدة.
كما التقى الوزير العماني بالدكتور عاصم الجزار، نائب وزير الإسكان للتخطيط والتطوير الحضري، الذي شرح لهم آليات عمل هيئة التخطيط العمراني التي يرأسها، ودورها في إعداد المخططات الاستراتيجية للمحافظات والمدن المختلفة، مؤكداً أن الدولة حالياً تنفذ عدداً من المدن الجديدة، بهدف أن تكون مراكز لريادة المال والأعمال، لمجابهة مشكلات المدن القديمة، وصعوبة التدخل فيها، وبالتالي يحدث حالياً إحلال لمجموعة من المدن الجديدة يستفيد بها ساكنوها، وكذا تخدم سكان المدن القديمة، علاوة على ما تسهم به من استيعاب الكثافة السكانية، وتوفير فرص الاستثمار والعمل.
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