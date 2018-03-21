أراء موسيقيين حول عودة الأغنيات والأوبريتات الوطنية

- رمضان محمد: توقيت الحدث عاملا اساسيا في نجاح الاغنية الوطنية ولحنها أيضا

- هاني شاكر: أشعر أنني أريد الغناء لأي حدث وطني مهم في مصر

- أحمد علي موسى: الأغنية الوطنية الصادقة تعيش لسنوات وأغنية أصالة الأفضل





أحمد حمدي:





تضائلت خلال السنوات الماضية الاغنيات والاوبريتات الوطنية الحماسية بسبب عدم احساس الكثير من المطربين المصريين والعرب باهميتها وتاثيرها في الناس ،وانها مجرد اغنيات يتم نسيانها مع نهاية الحدث التي قدمت من اجله ، و وصل المر الى حد مرور اعلان ترامب القدس دون طرح اي مطرب اغنية تعبر عن الحدث واهميته باستثناء المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم.





لكن قررت النجمة اصالة نصري طرح اغنية وطنية حماسية الايام الماضية " لسه شايفة " واهدتها لرجال الشرطة كما طرح النجم هاني شاكر اغنية " مصر محتاجانا " لتحميس الناس الفترة القادمة التي تعيشها مصر في زخم الانتخابات الرئاسية الجديدة وكذلك قدم النجم مدحت صالح مع المطربتين ريهام عبد الحكيم ومي فاروق اغنية وطنية اوبريت بعنوان تحيا مصر .





فهل ستؤثر عودة هذه الاغنيات الوطنية بعد فترة طويلة في الجمهور ام انها ستكون مجرد اغنيات تنسى مع مرور الوقت مثل ما سبقها، وماهي الاغنية التي عبرت عن المرحلة الحالية من هذه الاغنيات الجديدة.





نرصد في هذا التقرير اراء بعض نقاد الموسيقى حول عودة الاغنية الوطنية للساحة الغنائية مرة اخرى ومدى قوتها وتاثيرها في الجمهور .





يقول الشاعر الغنائي رمضان محمد :ان اسباب عدم استمرار بعض الاغنيات الوطنية مع الجمهور بسبب التيمة اللحينة التي تقدم بها ، بالاضافة لمجموعة من العوامل تتسبب في نجاح او فشل اغنية وطنية معينة مثل توقيت الحدث نفسه فاغنيات الثورة المصرية معظمها حقق نجاحا كبيرا مثل اغنية "يابلادي" و" ازاي ": لمحمد منير لان الناس حينها كانوا يريدون سماع اي اغنية حماسية.





واضاف للمال ان اغنيات عمرو دياب وتامر حسني العاطفية او الوطنية البسيطة تحقق نجاحا لان الحانها تداعب الشباب الذي تؤثر فيه هذه الاغنيات اما هاني شاكر مازال يقدم اللحن التسعيناتي الطربي في اغنياته الوطنية لذلك لاتحقق تاثيرا مع الناس على عكس اغنية بشرة خير وتسلم الايادي التي حققت نجاحا مع الجمهرو بسبب ان الحانهما رقص معها الناس .





واشار رمضان محمد إلى أن تيمات ومرادفات تحيا مصر ومصر محتاجانا لم تعد المؤثرة في وجدان الشباب مثل السنين الماضية لذلك لاتعيش هذه الاغنيات بعد فترة .اما النجم هاني شاكر يرى انه كلما شعر ان هناك حدثا وطنيا هاما في مصر ويجب ان يشارك فيه بصوته والغناء يقرر طرح اغنية له ولايفكر هل ستبقى الاغنية بعد فترة ام لا الاهم بالسنبة له ان يشارك في الحدث ليحمس مشاعر الجماهير وقت الحدث نفسه.





واضاف ان اغنيته الجديدة مصر محتاجانا قدمها الايام الماضية لانه يريد توصيل رسالة للناس ان البلاد تحتاج لكل يد مصرية ولكل شاب مصري الفترة الحالية من اجل البناء والتطور والتنمية خاصة في فترة انتخابات الرئاسة 2018 مؤكدا ان الرئيس السيسي هو الانسب للمرحلة القادمة ويجب ان نسانده.





ويقول الشاعر الغنائي احمد علي موسى ان افضل اغنية طرحت الايام الماضية ولسه شايفة للنجمة اصالة، لافتا الى ان اي اغنية وطنية لو كانت صادقة في معناها ستصل للجمهور وتؤثر فيه وتعيش لسنوات مثل العديد من الاغنيات الوطنية التي قدمت السنين الماضية.



