النتائج الكاملة للبطولة العربية للأندية الأبطال للجودو

المال -خاص:





حصد اللاعبون المصريون معظم ميداليات البطولة العربية للأندية الأبطال للجودو رقم 13 للرجال والرابعة للشبابات والسيدات والخامسة للشباب والسيدات التاسعة للكاتا التى أقيمت على ملعب الصالة رقم 2 بمجمع الصالات المغطاة بهيئة ستاد القاهرة الدولى خلال الفترة من 16 وحتى 20 مارس الجارى والتى شارك فيها 430 لاعبا ولاعبة مثلوا 43 ناديا ، وقام المهندس مطيع فخر الدين الزهوى رئيس الاتحاد المصرى للجودو والنائب للأول لرئيس الاتحاد العربى ، والمهندس نعمان شاهر رئيس الاتحاد العربى ،وهشام مصباح عضو مجلس الإدارة بتوزيع الميداليات والكؤوس على اللاعبين الفائزين ، وجاءت النتائج كالتالى:





فاز على خصروف لاعب الهلال الحديدة اليمنى على ذهبية وزن تحت 60 كيلو جراما للرجال ، وعبد الله عصمت لاعب الزمالك على الفضية ، ويوسف الشافعى لاعب يكون على البرونزية ، وحصل أحمد غانم لاعب النصر على ذهبية وزن تحت 66 كيلو جراما ، وبسيم عبده لاعب شرارة لحج اليمنى على الفضية ، وحصل لاعب الزهور عمر عبد العال على ذهبية وزن تحت 73 كيلو جراما ، واليمنى أحمد عياس على الفضية ، وعيسى العلى لاعب القادسية الكويتي وسفيان بودربالة الجزائرى على الميدالية البرونزية ، وفى وزن تحت 81 فاز بالذهبية عبد الله عثمان من فرع بور سعيد للجودو ، وحصل على الفضية الجزائرى سلمى قرين ، وعلى البرونزية محمد مهران من الزمالك ويوسف دشتى لاعب القادسية الكويتي ، وفى وزن تحت 90 كيلو جراما حصل العراقى حسين العمرى على الذهبية ، وفاز بتغطية لاعب سموحة أحمد الشال، و بالبرونزية الجزائرى الياس فيلالى وأحمد عبد الرحمن لاعب المؤسسة العسكرية بالأسكندرية ، وفى وزن تحت 100 كيلو جراما فاز بالذهبية الكويتى عبد الله شنيتر ، والفضة أحمد عفيفى لاعب الزهور ، وحصل زميله زين عبد الرحمن على البرونزية ، وأخيرا فى وزن تحت 100 كيلو جرام فاز بالذهبية أحمد وحيد من تزور ، والفضة مصطفى مبارك من المؤسسة العسكرية بالهايكستب، وبالفضية محمد حموده نادى مدينة نصر .





وفى منافسات السيدات وزن تحت 52 كيلو جراما حصلت اللاعبة نوران آدم لاعبة سموحة على الميدالية الذهبية ، وحصلت خلود مهدى لاعبة الزهور على الميدالية الفضية، وفى وزن تحت 57 كيلو جراما فازت اللاعبة يمنى حسن لاعبة سبورتنج بالميدالية الذهبية ، وحصلت ايه الأشرم لاعبة الزهور على الميدالية الفضية .





وفى منافسات الشباب فى وزن تحت 55 كيلو جراما فاز بالميدالية الذهبية والمركز الاول مصطفى فكرى من نادى المؤسسة العسكرية ، وحل فى المركز الثانى أسامة حميل من نادى شباب قسنطينى الجزائرى وكل من مصطفى توفيق ومحمد عبد القادر من نادى الزمالك فى المركز الثالث ، وحصل أسامة عبد المنعم من المؤسسة العسكرية بالهايكستب على ذهبية وزن تحت 60 كيلو جراما ، وفاز محمود شعبان بالقضيةوسعيد عيد بالميدالية البرونزية من المؤسسة العسكرية بالأسكندرية ، وحصل الجزائرى أحمد مهبيل من نادى شباب قسنطينى على ذهبية وزن تحت 66 كيلو جراما، وحصل جاسر مصطفى لاعب المؤسسة العسكرية بالهايكستب على الميدالية الفضية ، وحل زميله السيد أكمل والأردنى إبراهيم المسعيدين على الميدالية البرونزية ، وفى وزن تحت 73 كيلو جراما فاز يوسف عبد المعبود لاعب نادى الزهور على الميدالية الذهبية ، وتم تجميد اللاعب الحاصل على الميدالية الفضية بعد ثبوت تزوير ، وحصل عاشور دنى من شباب قسنطينى الجزائرى والإماراتى خليفه الحوسنى على الميدالية البرونزية ، وحصل الكويتى عبد الله الخزام لاعب نادى القادسية على ذهبية وزن تحت 81 كيلو جراما ، وحل محمد عزاز على الميدالية الفضية من المؤسسة العسكرية بالأسكندرية ، وحصل علاء محرز من المؤسسة العسكرية بالهايكستب وعبد الله فهمى من مادى الرواد على الميدالية البرونزية ، وفى وزن تحت 90 كيلو جراما فاز محمد حلبى من المؤسسة العسكرية بالهايكستب على الميدالية الذهبية، وحل الجزائرى أسامة تمرى على الفضية ، وفاز بالبرونزية كل من أحمد عامر لاعب سبورتنج السكندرى و زهيرى شريف لاعب الزمالك ، وفى وزن تحت 100 كيلو جراما فاز أحمد أكمل من المؤسسة العسكرية بالهايكستب على الميدالية الذهبية ، وحصل عمر دسوقى من أكاديمية درويش للجودو على الميدالية الفضية ، وفارس الحديدى لاعب سموحة وأحمد العفيفى لاعب ستاد المنصورة على الميدالية البرونزية ، وفى وزن فوق 100 كيلو جرام فاز بالذهبية معاذ إبراهيم لاعب ستاد المنصورة ، ومحمود عيسى من المؤسسة العسكرية بالهايكستب على الفضية ، والجزائري حمزة زحف وزياد حسانين من سموحة بالميدالية البرونزية .



