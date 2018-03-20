مصر تحمل أوروبا نتائج التمييز العنصري أمام منظمة حقوق الانسان

- بيان مشترك بين البرلمان ومبعوث مصر لدى الأمم المتحدة بشأن مقتل الطالبة مريم







ياسمين فواز:

أدانت مصر كافة أشكال التمييز العنصري فى الدول الأوروبية من تصاعد الخطاب العنصري والحض على كراهية الأجانب وتشجيع بعض الحكومات على التمييز والعنف ضد الأقليات واللاجئين والمهاجرين بما فى ذلك العرب والمسلمين والمنحدرين من أصول أفريقية.





كما أدانت استخدام خطاب مكافحة الارهاب وحماية الامن القومي لتبرير الإجراءات و التدابير وإعادتهم قسريا إلى مناطق ً التمييزية التى تنتهجها تلك الحكومات تجاه ملتمسي اللجوء أو احتجازهم فى مراكز تفتقر إلى معايير حقوق الانسان بالمخالفة للقوانين الدولية، وغير ذلك من الصعوبات التى تواجه اللاجئين فى دول مثل هولندا وفنلندا والدنمارك.





وحصلت "المال" علي نسخة من البيان المصري الذي ألقاه السفير علاء يوسف مندوب مصر لدي الأمم المتحدة بشأن الطالبة مريم، التى لقيت مصرعها بانجلترا قبل ايام.





من جانبه أكد طارق رضوان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أن البيان الصادر جاء بالتنسيق مع المجلس لتوحيد كلمة مصر امام العالم والتأكيد علي رفضنا سياسات بعض الدول الداعمة للعنصرية.



