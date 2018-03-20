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سيــارات

نيسان جوك وهيونداي كريتا.. وجهًا لوجه

هيونداي كريتا
هيونداي كريتا
هيونداي كريتا

المال- خاص


تنتمي السيارتان نيسان جوك وهيونداي كريتا لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات صغيرة الحجم SUV-B. وتعد المواصفات والأسعار عوامل حاسمة عند حسم القرارات الشرائية.

وأظهرت المقارنة بين السيارتين أن الفارق السعري بين نيسان جيوك A/T وهيونداي كريتا A/T GLS T/L يصل إلى 64.9 ألف جنيه، حيث تباع الأولى بسعر 355 ألف جنيه، والثانية بواقع 419.9 ألف.

وتنتمي سيارة نيسان لفئة السيارات الـ"كروس أوفر" وهي مزوّدة بمرحك سعته 1598 سي سي بقوة 118 "حصان"، وعزم 158 وحدة، فيما تنتمي هيونداي كريتا لفئة السيارات الـSUV المزودة بمحرك سعته اللترية 1591 سي سي، بقوة 123 "حصان"، بعزم أقصى 151 نيوتن.

ويعرض الجدول التالي مقارنة سريعة بين أهم مواصفات السيارتين لتوضيح أبرز نقاط التشابه والاختلاف:

المواصفات

نيسان جيوك A/T

هيونداي كريتا A/T GLS T/L

الوكيل

نيسان إيجيبت

جي بي أوتو غبور

السعر الرسمي

355

419.9

النمط

كروس أوفر

SUV

سعة المحرك

1598

1591

ناقل الحركة

 أوتوماتيك

أوتوماتيك

عدد الاسطوانات

4

4

عدد السرعات

6

6

قوة المحرك

118

123

عزم المحرك

158

151

نوع الجر

أمامي

أمامي

عدد المقاعد

5

5

عدد الأبواب

5

5

متوسط استهلاك الوقود (لتر/ 100 كم)

6

7.1

سعة خزان الوقود (لتر)

46

55

الارتفاع عن الأرض

180

190

السرعة القصوى كم/ الساعة

170

169

الوسائد الهوائية للسائق

يوجد

يوجد

الوسائد الهوائية للراكب الأمامي

يوجد

يوجد

كراسي كهربائية

لا يوجد

لا يوجد

نظام الفرامل ABS

يوجد

يوجد

توزيع إلكتروني للفرامل

يوجد

يوجد

برنامج التوازن الإلكتروني

لا يوجد

لا يوجد

نظام التنبيه ضد السرقة

لا يوجد

لا يوجد

نظام إيموبليزر ضد السرقة

يوجد

يوجد

جنوط رياضية

يوجد

يوجد

مقاس الجنوط

17

17

فوانيس ضباب أمامية

يوجد

يوجد

فوانيس ضباب خلفية

يوجد

لا يوجد

مساحات خلفية

يوجد

يوجد

مرايا جانبية كهربائية

يوجد

يوجد

طي المرايات الجانبية كهربائيا

يوجد

يوجد

إشارات بالمرايا الجانبية

يوجد

يوجد

إضاءة المصابيح زنون

يوجد

لا يوجد

مساحات للمصابيح الأمامية

لا يوجد

لا يوجد

مصابيح أمامية حساسة للإضاءة

لا يوجد

لا يوجد

تحكم بالمصابيح الأمامية

يوجد

يوجد

إضاءة المصابيح الأمامية LED

لا يوجد

يوجد

إضاءة المصابيح الخلفية LED

يوجد

لا يوجد

سبويلر خلفي

لا يوجد

يوجد

النظام الذكى لركن السيارة

لا يوجد

يوجد

النظام الصوتي

يوجد

يوجد

مشغل أقرص مدمجة

CD

MP3/ DVD

مدخل AUX

يوجد

يوجد

USB

يوجد

يوجد

بلوتوث

يوجد

يوجد

مساند رأس أمامية وخلفية

يوجد

يوجد

زجاج كهرباء أمامي وخلفية

يوجد

يوجد

التحكم بالزجاج بلمسة واحدة

يوجد

يوجد

تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب

يوجد

يوجد

التحكم في ارتفاع كرسي السائق

يوجد

يوجد

فرش جلد

لا يوجد

يوجد

نظام زر تشغيل وإيقاف المحرك

يوجد

يوجد

فتحة سقف

لا يوجد

لا يوجد

كاميرا خلفية

لا يوجد

لا يوجد

كمبيوتر رحلات

يوجد

يوجد

نوع عجلة القيادة

إلكتروني

إلكتروني

عجلة قيادة يمكن التحكم بها

يوجد

يوجد

تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة

يوجد

يوجد

مثبت سرعة

يوجد

لا يوجد

عجلة القيادة من الجلد

يوجد

يوجد

ناقل الحركة من الجلد

لا يوجد

 يوجد

إمكانية طى ظهر مقاعد الخلفية

يوجد

يوجد

ولاعة

يوجد

يوجد

طفاية سجائر متحركة

يوجد

يوجد

قفل مركزي للأبواب

يوجد

يوجد

قفل مركزي في حالة عدم غلق السيارة

يوجد

لا يوجد

صوت تنبيهي فى حالة عدم غلق السيارة

يوجد

يوجد

حامل أكواب أمامي وخلفي

يوجد

يوجد

مسند يد أمامي

يوجد

يوجد

مسند يد خلفي

ماسك الكوب

ماسك الكوب

غطاء للشنطة الخلفية


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