نيسان جوك وهيونداي كريتا.. وجهًا لوجه

تنتمي السيارتان نيسان جوك وهيونداي كريتا لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات صغيرة الحجم SUV-B. وتعد المواصفات والأسعار عوامل حاسمة عند حسم القرارات الشرائية.

وأظهرت المقارنة بين السيارتين أن الفارق السعري بين نيسان جيوك A/T وهيونداي كريتا A/T GLS T/L يصل إلى 64.9 ألف جنيه، حيث تباع الأولى بسعر 355 ألف جنيه، والثانية بواقع 419.9 ألف.