نيسان جوك وهيونداي كريتا.. وجهًا لوجه

المواصفات
نيسان جيوك A/T
هيونداي كريتا A/T GLS T/L
الوكيل
نيسان إيجيبت
جي بي أوتو غبور
السعر الرسمي
355
419.9
النمط
كروس أوفر
SUV
سعة المحرك
1598
1591
ناقل الحركة
أوتوماتيك
أوتوماتيك
عدد الاسطوانات
4
عدد السرعات
6
قوة المحرك
118
123
عزم المحرك
158
151
نوع الجر
أمامي
عدد المقاعد
5
عدد الأبواب
5
متوسط استهلاك الوقود (لتر/ 100 كم)
6
7.1
سعة خزان الوقود (لتر)
46
55
الارتفاع عن الأرض
180
190
السرعة القصوى كم/ الساعة
170
169
الوسائد الهوائية للسائق
يوجد
الوسائد الهوائية للراكب الأمامي
كراسي كهربائية
لا يوجد
نظام الفرامل ABS
توزيع إلكتروني للفرامل
يوجد
برنامج التوازن الإلكتروني
لا يوجد
نظام التنبيه ضد السرقة
نظام إيموبليزر ضد السرقة
جنوط رياضية
مقاس الجنوط
17
فوانيس ضباب أمامية
فوانيس ضباب خلفية
مساحات خلفية
مرايا جانبية كهربائية
طي المرايات الجانبية كهربائيا
إشارات بالمرايا الجانبية
إضاءة المصابيح زنون
مساحات للمصابيح الأمامية
مصابيح أمامية حساسة للإضاءة
تحكم بالمصابيح الأمامية
إضاءة المصابيح الأمامية LED
إضاءة المصابيح الخلفية LED
سبويلر خلفي
النظام الذكى لركن السيارة
النظام الصوتي
مشغل أقرص مدمجة
CD
MP3/ DVD
مدخل AUX
USB
بلوتوث
مساند رأس أمامية وخلفية
زجاج كهرباء أمامي وخلفية
التحكم بالزجاج بلمسة واحدة
تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب
التحكم في ارتفاع كرسي السائق
فرش جلد
نظام زر تشغيل وإيقاف المحرك
فتحة سقف
كاميرا خلفية
كمبيوتر رحلات
نوع عجلة القيادة
إلكتروني
عجلة قيادة يمكن التحكم بها
تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة
مثبت سرعة
عجلة القيادة من الجلد
ناقل الحركة من الجلد
يوجد
إمكانية طى ظهر مقاعد الخلفية
ولاعة
طفاية سجائر متحركة
قفل مركزي للأبواب
قفل مركزي في حالة عدم غلق السيارة
صوت تنبيهي فى حالة عدم غلق السيارة
حامل أكواب أمامي وخلفي
مسند يد أمامي
مسند يد خلفي
ماسك الكوب
غطاء للشنطة الخلفية