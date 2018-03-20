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اقتصاد وأسواق
السيسي: حصة الجيش من الاقتصاد لا تتجاوز 3%
الثلاثاء 20 مارس 2018 09:59 م
السيسي للمصريين في حوار تليفزيوني: اصبروا شوية الحمل تقيل
أخر الأخبار
السيسي للمصريين في حوار تليفزيوني: اصبروا شوية الحمل تقيل
أحمد صبرى
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء الثلاثاء، إن هناك أقوالا مغلوطة حول نسبة اقتصاد الجيش مقارنة باقتصاد الدولة، موضحا أنه فى حالة كان اقتصاد الجيش ضخم فهذا يصب فى صالح الدولة حيث يعتبر قطاعا عاما.
وأضاف فى حديث له خلال فيلم شعب ورئيس أن اقتصاد القوات المسلحة لا يتعدى 3% من إجمالى اقتصاد الدولة والذى يبلغ ناتجه المحلى 4.3 تربليون جنيه
وأوضح أن المجالات التى دخل فيها الجيش كانت فى مجال مثل المواد الغذائية لتخفيض الأسعار.
وطالب الرئيس عبدالفتاح السيسي الإعلامين بكثرة الظهور يوميا على شاشات التلفزيون قائلا : مينفعش تطلع كل يوم 4 أو 5 ساعات ، هتقول إيه فى الوقت ده المواضيع خلصت .
وأضاف أن الإعلام يهدف بذلك إلى زيادة عرض الإعلانات وزيادة نسب المشاهدة
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