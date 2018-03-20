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سيـــاســة
السيسي: كنت أتمنى أن يكون لدي 2 تريليون دولار لبناء البلد
الثلاثاء 20 مارس 2018 09:14 م
السيسي في حديث لفيلم الرئيس والشعب
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السيسي في حديث لفيلم الرئيس والشعب
أحمد صبري
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء الثلاثاء، إنه كان يتمنى أن يكون لديه 2 تريليون دولار من ماله الخاص حتى يبنى بها بلده.
وأضاف فى حديث له خلال فيلم شعب ورئيس أن البلد تحتاج إلى التكافل والتحمل للبناء بشكل جيد.
وأكد أن يعرف أن الإجراءات الإقتصادية التى تتم فى الدولة صعبة لكنه رغم ذلك يوجد دعم كبير للمواطن فى مجال الطاقة والتموين قائلا : نحاول تكون الإجراءات تتعب المواطن بس متكسرش ظهره
وأضاف فى كلمة له خلال فيلم شعب ورئيس أن الدولة لم تعطى المواطن رغيف عيش بشكل مباشر لكنها تدعم الطاقة من سولار وبنزين بنسب تصل الى 50% كما يتم توفير أموال كبيرة لغبر القادرين فى مشروعات تكافل وكرامة .
ورد الرئيس عبدالفتاح السيسي فى رسالة لمواطن فى مقطع فيديو يوجها للرئيس أنه "مش قدار يأكل ومعه 5 أبناء " قائلا: كنت عارف أنك تقدر تأكلهم قبل ماتجيب عيالك ولاحد هيوكلهملك.
وأضاف إنه سيركز فى الفترة المقبلة على الاهتمام بأمن المواطن وتعلميه وإيجاد بنية تحتية جيدة موضحا أنه اتخذ إجراءات جديدة فى التعليم الجامعى لتكون الجامعات الجديدة من أفضل جامعات العالم.
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