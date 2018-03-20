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أسواق عربية
خسائر 7 بورصات عربية بقيادة مسقط وصعود الدوحة وتونس
الثلاثاء 20 مارس 2018 08:48 م
صعود البورصات
أخر الأخبار
صعود البورصات
خالد بدر الدين
هبطت مؤشرات 7 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء بنسب ضعيفة بقيادة مسقط وأبوظبى وصعدت مؤشرات 4 بورصات تصدرتها الدوحة وتونس.
وذكرت وكالة بلومبرج أن مؤشر بورصة الدوحة كسب حوالى 0.99 % لليوم الثانى ليتجاوز 8978 نقطة ليحقق أداء أفضل من باقي أسواق الأسهم الخليجية الأخرى بفضل سهم شركة الخليجية الدولية للخدمات الذى قفز سعره 9.8 % بينما ارتفع سعر سهم مجموعة المستثمرين القطريين 4.1 %.
وتقدم مؤشر بورصة تونس بأكثر من 0.7 % ليزداد إلى حوالى 6981 نقطة ةمؤشر بورصة بيروت اللبنانية بأكثر من 0.35 % ليرتفع إلى حوالى 1178 نقطة.
وصعد مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بنسبة طفيفة بلغت 0.18 % ليستقر عند حوالى 7725 نقطة بقيادة أسهم البنوك ومنها سهم بنك الراجحي، ثاني أكبر مصرف في المملكة من حيث الأصول الذى زاد سعره 1.7 % بينما صعد سعر سهم البنك السعودي البريطاني 2.3 %.
وتصدر مؤشر بورصة مسقط خسائر البورصات العربية بانخفاضه أكثر من 1% ليسجل حوالى 4782 نقطة ومؤشر بورصة البحرين بأكثر من 0.5 % ليهبط إلى حوالى 1341 نقطة.
وتراجع مؤشر سوق مال أبوظبى العام بأكثر من 0.38 % ليصل إلى حوالى 4525 نقطة والمؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بأكثر من 0.34 % لينزل إلى حوالى 17113 نقطة.
وهبط مؤشر بورصة الكويت بحوالى 0.3 % ليصل إلى حوالى 6706 نقطة ومؤشر بورصة كازابلانكا المغربية بحوالى 0.2 % ليسجل 13142 نقطة بينما خسر مؤشر سوق مال دبى العام نسبة طفيفة بلغت حوالى 0.02 % ليستقر عند حوالى 3183 نقطة.
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