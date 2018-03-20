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طاقة
متجددة اتحاد الصناعات تستعرض إنجازات الطاقة خلال 4 سنوات
الثلاثاء 20 مارس 2018 08:26 م
اتحاد الصناعات المصرية
أخر الأخبار
اتحاد الصناعات المصرية
عمر سالم
عقدت لجنة الطاقة المتجددة باتحاد الصناعات المصرية اجتماعًا، اليوم، برئاسة محمد سعد الدين رئيس اللجنة وعضو مجلس إدراة الاتحاد؛ لاستعراض ومناقشة أهم الإنجازات التي تحققت فى مجال الطاقة خلال أربع السنوات الماضية.
وقال سعد الدين إن ما تم إنجازه نقلة كبيرة في مجال الطاقة ستضع مصر في السنوات المقبلة على طريق الاكتفاء الذاتي للطاقة بكل أشكالها، حيث إنه تم إنشاء العديد من محطات الكهرباء الجديدة التي أضافت للشبكة القومية خلال الفترة الماضية 6000 ميجاوات، وهو ما يساوي ثلاثة أمثال الطاقة الكهربية المولّدة من السد العالي، والتوسع فى شبكات الكهرباء من حيث النقل والتوزيع، فضلًا عن مشروعات رفع قدرة عدد من المحطات التي تعمل بنظام الدورة البسيطة وتحويلها لتعمل بنظام الدورة المركبة، وإلى توقيع عقد مع شركة سيمنز الألمانية لإنشاء 3 محطات كهرباء بإجمالي طاقة 14400 ميجاوات باستثمارات 6 مليارات يورو في العاصمة الإدارية الجديدة وبني سويف والبرلس.
وأوضح أنه تم إنشاء مصنع لإنتاج ريش التوربينات لتوليد طاقة الرياح بطاقة إجمالية حوالى 2000 ميجاوات وباستثمارات 2 مليون دولار، كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة جنرال إلكتريك لتحويل وحدات الخطة العاجلة بمحطتي غرب أسيوط وغرب دمياط بقدرة 750 ميجاوات للعمل بنظام الدورة المركبة وباستثمارات 56 مليون جنيه، فيما يجري الآن تنفيذ عدد من مشروعات إنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية بإجمالي قدره 2105 ميجاوات في أسوان والمنيا.
وفى مجال توفير الطاقة اللازمة للمشروعات الكبرى أكد سعد الدين أنه تم توقيع 59 اتفاقية بترولية جديدة مع عدد من الشركات العالمية باستثمارات تقدر بـ13 مليار دولار و8 اتفاقات أخرى بقيمة 1.2 مليار دولار؛ بهدف زيادة إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي.
وأشار إلى استمرار خطة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل لتبلغ حتى الآن 7 ملايين وحدة، لافتًا إلى أن من أهم الإنجازات التي تمت في الفترة الماضية توقيع اتفاقية إنشاء محطة الضبعة النووية لإنتاج الطاقة الكهربية بقيمة 25 مليار دولار، مختتمًا بأنه لا يمكن بالطبع إغفال حقل "ظهر" بطاقته الإنتاجية البالغة 2,7 مليار قدم يوميًّا واحتياطي يقدر بــ30 تريليون قدم غاز، والذي سيحقق الاستفادة القصوى من طاقته ويصل بمصر للاكتفاء الذاتي من الغاز بحلول عام 2019.
الطاقة المتجددة
اتحاد الصناعات
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