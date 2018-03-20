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رياضة
رسميا .. الشحات ينتقل للعين اﻹماراتي مقايل 3 ملايين دولار
الثلاثاء 20 مارس 2018 08:03 م
رسميا .. الشحات ينتقل للعين اﻹماراتي مقايل 3 ملايين دولار
أخر الأخبار
رسميا .. الشحات ينتقل للعين اﻹماراتي مقايل 3 ملايين دولار
_ عبد السلام والهاجري يوقعان مذكرة تفاهم في “برج خليفة”
علي المصري
أعلن ناديا العين ومصر المقاصة مساء اليوم الثلاثاء عن توصلهما لاتفاق حول انتقال الدولي المصري حسين الشحات، رسمياً إلى صفوف نادي العين لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم القادم، م
قابل 3 ملايين دولار، يحصل عليها الفريق الفيومي
وأبرم الناديان مذكرة تفاهم، بهدف التأسيس لعلاقة التعاون المشترك بين الناديين ووقع على المذكرة، غانم مبارك الهاجري، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، واللواء محمد عبدالسلام، رئيس نادي مصر المقاصة، وذلك على هامش الاجتماع الذي انعقد مساء اليوم ببرج خليفة في دبي.
وتضمنت المذكرة التي وقع عليها الجانبان، سبل تعزيز التعاون بينهما على صعيد الشؤون الإدارية، الفنية، التقنية، التسويقية، التجارية والاستثمارية.
وحضر الاجتماع محمد عبيد “حماد”، عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم وراشد عبدالله، مدير الاستثمار والشؤون التجارية لشركة نادي العين للاستثمار، مدير استاد هزاع بن زايد.
ويلعب الشحات للعين على سبيل الإعارة من مصر المقاصة، وقدم أداءا جيدا، أجبر الجهاز الفني لمنتخب مصر علي استدعاءه لمعسكر الفراعنة بسويسرا، تحضيرًا لودية البرتغال، المقرر إقامتها، يوم الجمعة المقبل.
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