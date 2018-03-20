الترياق تعتمد على ثلاثة محاور لزيادة مبيعاتها خلال 2018

أكد بيشوي ترياق، مدير عام مجموعة مصانع الترياق، المتخصصة في إنتاج الردياتير وأجزاء من مكونات السيارات، أن استراتيجية المجموعة ترتكز على 3 محاور رئيسية لزيادة حجم مبيعاتها خلال 2018، تتضمن توقيع عقود تصديرية مع عدد من شركات السيارات، منها 'فولكس فاجن" و"بيجو سيتروين"، وإبرام عقود شراكة مع شركة هندية "c.w.w" المتخصصة في مجال البزنس والاتصالات لتسويق منتجاتها بـ21 دولة حولة العالم، وكذا المشروعات التصديرية بالدول الإفريقية والعربية.





وأوضح أن شركته أعدت خطة مستهدفة للوصول إلى حجم صادرات يقدر بـ3 ملايين دولار بنهاية العام الحالي، مضيفًا أن المجموعة تمكنت من فتح أسواق تصديرية جديدة بدول "كينيا والمغرب" خلال الآونة الماضية، وأنها بصدد غزو السوق التونسية من خلال تغذية خطوط إنتاج مصانع السيارات بها خلال الفترة المقبلة.





وأشار إلى أن المجموعة تستهدف اﻷسواق التصديرية المدرجة بقائمة الاتفاقيات الدولية؛ للإفادة من حافز الإعفاءات الجمركية الممنوحة على المنتجات المحلية، مؤكدًا أن الدول اﻷفريقية تعتبر من اﻷسواق الواعدة لمصانع الصناعات المغذية المحلية للقدرة على المنافسة بها.





وتابع أن شركته تترقب الانضمام لقائمة موردي مكونات السيارات لمجموعتي "بيجو سيتروين" و"فولكس فاجن" بمنطقة الشرق اﻷوسط، موضحًا أن "الترياق" تتواصل بصفة مستمرة مع الجهات القائمة على المفاوضات الخاصة بمشروع تصدير المكونات هم "المجلس التصديري للصناعات الهندسية" و"رابطة الصناعات المغذية".





كما توقع مدير عام المجموعة أن يشهد حجم الطلب على مكونات اﻷنتاج من جانب مصانع السيارات، ارتفاعًا خلال النصف الثاني من العام، بالتزامن نمو مبيعات السوق، موضحًا أن الفترة الحالية تشهد حالة من الهدوء النسبي لمبيعات الصناعات المغذية للشركات المحلية.



