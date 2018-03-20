تراجع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 644 جنيها

الذهب 1

عمر سالم



شهدت أسعار الذهب انخفاضا بنحو ٣ جنيهات اليوم الثلاثاء فى نهاية التعاملات اليومية، نتيجة لتراجع الاوقية لمستوى 1307 دولارا أمريكيا.



وشهد عيار 21 اليوم تراجع ليسجل اليوم نحو 644 جنيه بدلا من 647 جنيه أمس طبقا لتصريحات وصفي امين رئيس شعبة الذهب بأتحاد الغرف



وسجل عيار 18 سجل 552 جنيها، فيما سجل عيار 24 نحو 737 جنيها مقابل 740 جنيها، وانخفضت الأوقية لتسجل 1307 دولارا بدلا من 1318 دولاراً.



وتراجع الجنيه الذهب اليوم ليسجل الجنيه الذهب 5150 جنيها مقابل 5180 جنيها أمس



