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ثقافة وفنون
مجد القاسم : انتهيت من تصوير كليبي الأخير وأسعى لتنشيط ألبومي الجديد
الثلاثاء 20 مارس 2018 07:40 م
النجم السوري مجد القاسم
أخر الأخبار
النجم السوري مجد القاسم
أحمد حمدي
أكد النجم السوري مجد القاسم، في تصريحات خاصة، للمال، أنه انتهى، منذ ساعات، من تصوير أغنيته الجديدة "يا ست الناس" التي يطرحها بمناسبة عيد الأم وتعاون فيها مع الشاعر الغنائي إبراهيم يونس، والملحن شريف حمدان، والموزع الموسيقي خالد عرفة، وإخرج الكليب ياسر عصام.
وقال إنه سيتم عرض الكليب الجديد على جميع القنوات الفضائية خلال ساعات قليلة.
من ناحية أخرى كشف أنه يقوم حاليًّا بتحضير حفل كبير، الجمعة المقبل؛ لتنشيط ودعم ألبومه الجديد الذي طرحه، الفترة الماضية "نكتة بايخة" الذي قام بتصوير أغنيتين منه "يا رايق"، وأغنية "سلام"، والتي قدمها دويتو مع شقيقه النجم محجوب القاسم.
والحفل سيتم إقامته في أحد الأماكن بمنطقة مصر الجديدة، وسيحضره فريق عمل الألبوم الجديد من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين، كما تم دعوة الكثير من النجوم والفنانين لمشاركته فرحته بالألبوم الجديد.
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