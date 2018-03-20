تخصيص باب للاقتصاد غير الرسمى بمشروع قانون المشروعات الصغيرة

العمالة المصرية

جامع : القانون فى مجلس الوزراء وسيحيله لمجلس الدولة قريباً



أحمد الدسوقى



قالت نيفين جامع ، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، إنه تم تخصيص باب كامل - لكيفية ضم الاقتصاد الغير رسمى إلى الرسمى- بقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذى تم الانتهاء منه مؤخرا وتم إحالته إلى مجلس الوزراء لمناقشته.



وأشارت"جامع"، على هامش توقيع عقد بقيمة 400 مليون جنيه مع البنك الأهلى لتمويل المشروعات الصغيرة ، اليوم الثلاثاء ، إلى أن الهدف من الاهتمام بالقطاع الغير رسمى بالقانون هو ضمه للقطاع الرسمى فى اقرب وقت بالاضافة الى كيفية سبل تحفيزه للانضمام للمنظومة



ولفت إلى أن المشكلات التى تواجه القطاع الغير رسمى ليست تمويلية فقط وإنما تسويقية أيضا.



ولفتت ألى أن من بين الحوافز التى يقدمها القانون للاقتصاد الغير رسمى إذا انضم للقطاع الرسمى هو الحصول على تمويلات بفائدة إقل من التى يحصل عليها حاليا بالإضافة إلى إعفاءات ضريبية كبيرة، مشيرة إلى أن مشروع القانون يتضمن التعريفات المقدمة لهذه النوعية من المشروعات.



وقالت الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، إنه تم إجراء عدة مناقشة بمجلس الوزراء حول القانون وسيتم الانتهاء منه قريبا تمهيدا لإحالته لمجلس الدولة قبل إرساله إلى مجلس النواب.



ويلغي القانون الجديد، قانون 141 لسنة 2004 والخاص بتنمية المشروعات الصغيرة، حيث سيمنح للجهاز، الحق في التعامل مع شريحة المشروعات المتوسطة إلى جانب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال سواء من حيث تقديم التمويل المباشر أو غير المباشر وتقديم خدمات الدعم الفني.



وفى السياق ذاته، أكدت "جامع" أن الجهاز سيبدأ على الفور ضخ التمويلات للمشروعات المتوسطة لأول مرة فور إقرار قانون المشروعات الصغيرة على القانون.