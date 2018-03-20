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بنـــوك
بنك القاهرة يبيع 7500 شهادة أمان بقيمة 10 ملايين جنيه
الثلاثاء 20 مارس 2018 06:34 م
بنك القاهرة 00
أخر الأخبار
بنك القاهرة 00
سيد بدر
قال طارق فايد، رئيس بنك القاهرة، إن مصرفه باع حتى نهاية اليوم الثلاثاء، 7500 شهادة أمان بقيمة 10 ملايين جنيه .
وأضاف في تصريحات لـ"المال" أن البنك لديه طلبات من الشركات لشراء الشهادة بأحجام كبيرة رافضًا الإفصاح عن حجم الطلبات، لافتًا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد طفرات في مبيعات الشهادة بالبنك.
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