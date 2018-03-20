بنك القاهرة يبيع 7500 شهادة أمان بقيمة 10 ملايين جنيه

بنك القاهرة 00

سيد بدر



قال طارق فايد، رئيس بنك القاهرة، إن مصرفه باع حتى نهاية اليوم الثلاثاء، 7500 شهادة أمان بقيمة 10 ملايين جنيه .



وأضاف في تصريحات لـ"المال" أن البنك لديه طلبات من الشركات لشراء الشهادة بأحجام كبيرة رافضًا الإفصاح عن حجم الطلبات، لافتًا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد طفرات في مبيعات الشهادة بالبنك.



