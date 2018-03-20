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سيـــاســة
أوبر تعتزم الطعن على حكم تعليق نشاطها
الثلاثاء 20 مارس 2018 05:10 م
uber أوبر مصر
أخر الأخبار
uber أوبر مصر
خالد بدر الدين
أكد مصدر مطلع اليوم الثلاثاء أن شركة أوبر تكنولوجيز تنوي الطعن على أي قرار محكمة بتعليق تراخيصها في مصر بما يكفل استمرار النشاط كالمعتاد وأنها لم تتلق إخطارا رسميا بحكم المحكمة حتى الآن.
وذكرت وكالة رويترز أن محكمة مصرية أصدرت حكما اليوم بتعليق تراخيص شركتي تطبيقات حجز سيارات الأجرة أوبر وكريم .
وكان مصدران قضائيان أعلنا اليوم إن محكمة مصرية قضت اليوم بإلزام الحكومة بوقف التصاريح الممنوحة لشركتي أوبر وكريم لتطبيقات حجز سيارات الأجرة ومثيلاتهما لحين الفصل في دعوى تطالب بوقف نشاط هذه الشركات وعدم السماح باستخدام تطبيقاتها على الإنترنت داخل مصر.
وأضاف المصدران أن محكمة القضاء الإداري أحالت الدعوى لهيئة المفوضين بالمحكمة لدراسة القضية وإصدار تقرير بشأنها ومن ثم نظر موضوع الدعوى أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم واجب النفاذ على الفور لكن يحق للحكومة أو أي من الشركتين الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 60 يوما. .
وقال المحامي خالد الجمال مقيم الدعوى بالنيابة عن 42 من سائقي سيارات الأجرة التقليدية لوكالة رويترز بالهاتف حكم المحكمة اليوم شبه حاسم للنزاع و أن الدعوى، المرفوعة منذ أبريل الماضى تستند إلى مخالفة الشركتين لقانون المرور إذ تعتمدان على استخدام السيارات الملاكي الخاصة كسيارات أجرة وينص القانون على عدم جواز استخدام السيارة في غير الغرض المرخصة له.
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