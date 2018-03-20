EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بنـــوك
34 مليار جنيه إجمالي تمويلات جهاز المشروعات منذ نشأته
الثلاثاء 20 مارس 2018 04:48 م
المشروعات الصغيرة
أخر الأخبار
المشروعات الصغيرة
أحمد الدسوقى
قالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، إن الجهاز نجح فى ضخ تمويلات بقيمة 34 مليار جنيه فى السوق المصرية للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر منذ نشأته وحتى نهاية يناير الماضى، عبر البنوك والشركات والجمعيات والإقراض المباشر.
وأشارت جامع، خلال كلمتها بحفل توقيع عقد بقيمة 400 مليون جنيه، مع البنك الأهلى للمشروعات الصغيرة، اليوم الثلاثاء، إلى أن هذه التمويلات نفذت 2.8 مليون مشروع، ووفرت 4.3 مليون فرصة عمل، وتقديم كافة أنواع الدعم الفنى والتسويقى والإدارى لأصحاب تلك المشروعات لضمان نجاحها واستمرارها.
ولفتت إلى أن البنك الأهلى استحوذ وحده على أكثر من 14 مليار جنيه من هذه التمويلات، مشيرة إلى أنه حصل على التمويلات لقدرته الفائقة على ضخها للملايين من عملائه فى أوقات قياسية.
أخبار مصر
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا