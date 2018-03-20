34 مليار جنيه إجمالي تمويلات جهاز المشروعات منذ نشأته

المشروعات الصغيرة

أحمد الدسوقى



قالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، إن الجهاز نجح فى ضخ تمويلات بقيمة 34 مليار جنيه فى السوق المصرية للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر منذ نشأته وحتى نهاية يناير الماضى، عبر البنوك والشركات والجمعيات والإقراض المباشر.



وأشارت جامع، خلال كلمتها بحفل توقيع عقد بقيمة 400 مليون جنيه، مع البنك الأهلى للمشروعات الصغيرة، اليوم الثلاثاء، إلى أن هذه التمويلات نفذت 2.8 مليون مشروع، ووفرت 4.3 مليون فرصة عمل، وتقديم كافة أنواع الدعم الفنى والتسويقى والإدارى لأصحاب تلك المشروعات لضمان نجاحها واستمرارها.



ولفتت إلى أن البنك الأهلى استحوذ وحده على أكثر من 14 مليار جنيه من هذه التمويلات، مشيرة إلى أنه حصل على التمويلات لقدرته الفائقة على ضخها للملايين من عملائه فى أوقات قياسية.