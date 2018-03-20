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سيــارات
مطالب للبنوك بتدشين برامج تأجير تمويلي للسيارات
الثلاثاء 20 مارس 2018 04:36 م
سيارات مستعملة
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سيارات مستعملة
- حسين مصطفى: التأجير سيجذب 25% من مبيعات السوق
- مسروجة: هيكل النظام الجمركي والضريبي يحد من فرص النمو
أحمد شوقي
تشهد سوق السيارات، بالربع الأول من العام الجاري، نسبة نمو محدودة تقدر 10%، وفق تقديرات عدد من خبرات السيارات والعاملين بالسوق، الذين اعتبروا أن هذه النسبة محدودة للغاية ولا تعزز فرص النمو المتاحة للشركات، ومن ثم اقترح البعض تدشين برامج للتأجير التمويلي للسيارات من قبل القطاع المصرفي بغرض إنعاش المبيعات خلال الفترة المقبلة.
والتأجير التمويلي هو نظام للتمويل يسمح بتملك العميل للسيارة دون دفع مقدم على أن يسدد جزءًا من قيمة السيارة، خلال فترة زمنية تتراوح يتم الاتفاق عليها بين العميل وجهة التمويل في صورة أقساط شهرية يتم الاتفاق عليها، وبعد ذلك يكون للعميل الاختيار بين سداد باقي قيمة السيارة وامتلاكها أو أن يقوم باستبدالها بسيارة أخرى أو أن يعيد السيارة إلى الشركة.
وقال اللواء حسين مصطفى، خبير سوق السيارات، إن البنوك مطالبة بالبدء في دراسة وتنفيذ برامج للتأجير التمويلي لشراء السيارات لصالح الأفراد، مضيفًا أن القطاع المصرفي لا يتيح هذه الفرصة للأفراد في حين أعلنت بعض الشركات في وقت سابق إتاحة التأجيري التمويلي لصالح الأفراد لكن التنفيذ كان محدودًا للغاية.
وأوضح أن الأقساط التي يدفعها العميل تحسب من ثمن السيارة متوقعا أن يجذب هذا النظام شريحة من عملاء الشراء بالتقسيط وكذلك الكاش، لكن الأقساط الشهرية التي تدفع بموجب التأجير التمويلي ستكون على من الأقساط التي يدفعها في حالة شراء السيارة بنظام التقسيط، إلا أنه يتميز عنه في أن العميل بإمكانه استبدال السيارة أو إرجاعها أو تأجير سيارة جديدة عند انتهاء مدة التأجير.
وقدر النسبة التي يمكن أن يقتطعها نظام التأجير التمويلي من مبيعات السيارات بـ 25% من المبيعات، شريطة وضع نظام مستقر يضمن حقوق العملاء ويتم تنفيذه بشكل احترافي.
وأكد أهمية تسهيل إجراءات الحصول على قروض السيارات من قبل القطاع المصرفي مع خفض نسب الفوائد بعد قرار البنك المركزي في وقت سابق بخفض أسعار الفائدة، والتوقعات التي تشير إلى احتمالات إقرار تخفيضات جديدة خلال العام الجاري، بحيث تنعش هذه الإجراءات مبيعات السوق التي يمثل التقسيط 70% منها، سواء بالنسبة للبنوك أو بالنسبة للتقسيط المباشر عبر المعارض وشركات السيارات.
ولفت إلى أن الأوضاع الحالية للسوق تشير إلى تحقيق نسبة نمو محدودة خلال 2018، وقاربت نسبة النمو 10% خلال شهر يناير الماضي، وهي النسبة ذاتها التي من المتوقع تحقيقها خلال الربع الأول، مقارنة بنفس الفترة من 2017 مستبعدًا حدوث طفرة في الأداء، خلال الفترة المتبقية من العام الجاري.
وأضاف اللواء رأفت مسروجة، الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات، إن سوق السيارات سيشهد نموًا في المبيعات خلال 2018 بنسبة لا تتجاوز 10-15%، معتبرًا أن حجم سوق السيارات المصرية لا يعتبر جاذبًا للشركات العالمية للاستثمار في مصر خاصة في مجال التصنيع.
واستطرد أن الهيكل الضريبي والجمركي لقطاع السيارات في مصر يسهم في انكماش المبيعات بسبب التمييز بين السيارات من حيث الرسوم المقدرة عليها إذ تستثنى المنتجات اليابانية والكورية والصينية، على سبيل المثال من الإعفاءات الجمركية، في حين تتمتع منتجات أوروبا وتركيا والميركسور والمغرب بهذه الإعفاءات بشكل لا يشجع على الوكلاء على خفض الأسعار على خلفية استفادتهم من التخفيضات الجمركية، نظرًا لأن السيارات المنافسة يتم استيرادها برسوم جمركية كاملة.
وطالب مسروجة بضرورة توحيد النظام الجمركي لكافة السيارات من خلال إعفائها بشكل كامل لتكون المنافسة، بينها شديدة بشكل ينعكس على الأسعار ويؤدي لإنعاش الطلب بما يشكل حافزًا للشركات العالمية للاستثمار في مصر.
وبالنسبة لتقييم أداء السوق، قال رمضان أبو حتة مدير عام قطاع الشركات في شركة أبو حتة للسيارات-موزع العديد من العلامات التجارية- إن المبيعات شهدت نموًا خلال الفترة المنقضية من 2018، مقارنة بالفترة ذاتها من 2017، رغم أن السوق لم تعد بعد للأداء السابق على مسلسل التدهور الكبير الذي شهدته خلال العامين الماضيين.
ولفت إلى أن التجميع المحلي لبعض الطرازات كفيل بخفض أسعارها، ومن ثم زيادة تنافسيتها وحصتها السوقية على حساب السيارات المنافسة.
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