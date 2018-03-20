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بنـــوك
البنوك تقدم عروضا عديدة لعيد الأم أبرزها شهادة المليونير
الثلاثاء 20 مارس 2018 04:25 م
البنوك المصرية
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البنوك المصرية
سهير محمد
اتجه عدد من البنوك إلى تقديم عدة عروض تشمل خصومات كبيرة عند شراء منتجات بمناسبة عيد الأم ويتركز معظمها على عمليات الشراء بالبطاقات الائتمانية.
ومن البنوك التي تتوسع في تقديم العروض في المناسبات الاجتماعية لتشجيع عمليات الشراء من خلال البطاقات البنك التجاري الدولي الذى يقدم خصومات حصرية تصل إلى 50% عند استخدام بطاقات البنك المختلفة عند الشراء من متاجر محددة.
كما قدم البنك عرض آخر يتم من خلاله تقسيط شراء الأجهزة الكهربائية خلال 6 أشهر بدون عوائد من خلال بطاقات ماستركارد الائتمانية من جميع فروع هايبر وان فقط خلال شهر مارس 2018.
أما البنك التجاري وفا بنك فيقدم خصم 10 % على شراء هدايا عيد الام من خلال موق سوق دوت كوم كما يتيح الدفع بالتقسيط من عند استخدام بطاقتك الائتمانية أو الخصم المباشر من خلال edfa3ly.com أو shop-and-ship
بالنسبة لبنك كريدي أجريكول فإنه يقدم خصم يصل إلى 15 % على كل المنتجات عند الشراء من بعض المتاجر المحددة عند الشراء من خلال بطاقات فيزا كريدي أجريكول المدينة و الائتمانية خلال الفترة من 8 مارس حتى 21 مارس.
أما بنك الاستثمار العربي فيقدم تقسيط عند شراء هدايا من خلال بطاقات الائتمان.
ويقدم المصرف المتحد عرضا مختلفا، وهو شراء شهادة المليونير لست الحبايب في عيدها، والتي تدخل سحب على جوائز بقيمة 4 ملايين جنيه
وقرر المصرف المتحد اعتبار يوم عيد الام اجازه رسميه لكل زميله بالبنك و لها الحق في تنفيذ الأجازة خلال نفس اليوم أو استبدالها بيوم اخر
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