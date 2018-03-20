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سيـــاســة
ترامب يسعى لزيادة صادرات أمريكا من الطائرات الحربية بدون طيار
الثلاثاء 20 مارس 2018 04:15 م
المرشح للرئاسة الأمريكي، دونالد ترامب المرشح للرئاسة الأمريكي، دونالد ترامب
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المرشح للرئاسة الأمريكي، دونالد ترامب المرشح للرئاسة الأمريكي، دونالد ترامب
رويترز
قالت مصادر مطلعة، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيعمل على تيسير تصدير بعض أنواع الطائرات الهجومية بلا طيار، الأمريكية الصنع لعشرات من حلفاء الولايات المتحدة وشركائها.
ومن المتوقع أن يخفف ترامب قواعد، مثل هذه المبيعات في الخارج بمقتضى سياسة جديدة تأخر تطبيقها فترة طويلة تتعلق بالطائرات الحربية دون طيار من المقرر طرحها هذا الشهر، فيما يمثل أول مرحلة من تعديل أشمل لقواعد تصدير السلاح.
كانت شركات صناعة الطائرات بلا طيار قد مارست ضغوطا شديدة لتغيير القواعد، وذلك في ضوء المنافسة المتنامية التي تواجهها من الشركات الصينية والإسرائيلية المنافسة التي تبيع منتجاتها في كثير من الأحيان في ظل قيود أخف.
ومن المنتظر أن يصور البيت الأبيض هذه الخطوة على أنها جزء من مبادرة "اشتر الأمريكي" التي طرحها ترامب لخلق فرص العمل وتقليل العجز التجاري الأمريكي، غير أن المدافعين عن حقوق الإنسان والحد من انتشار السلاح يحذرون من أن ذلك يجازف بتغذية العنف وعدم الاستقرار في مناطق مثل الشرق الأوسط وجنوب آسيا.
وتعطل الإعلان عن السياسة الجديدة شهورًا وسط مداولات حول المدى الذي يمكن أن تصل إليه الولايات المتحدة في تصدير الطائرات بلا طيار.
وقال مصدر بالصناعة واثنان من المسؤولين الأمريكيين إن هذا التأخير دفع وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس لتوجيه رسالة إلى إتش.آر. مكماستر مستشار الأمن القومي الأمريكي، للتعجيل باعتماد السياسة الجديدة لتجنب خسارة مبيعات لدول بعينها.
وذكرت المصادر أن أحد المقومات الرئيسية في السياسة الجديدة سيتمثل في تقليل القيود على بيع الطائرات الأصغر حجماً التي تستخدم في المطاردة والقتل، وتحمل عددا أقل من الصواريخ وتقطع مسافات أقصر من الطرز الأكبر مثل الطائرة المعروفة بريديتور.
وأضافت أن قواعد التصدير ستخفف على طائرات الاستطلاع من جميع الأحجام.
وقالت المصادر المطلعة على الخطة إن من المتوقع أن يتم توسيع قائمة المشترين من أصحاب الأولوية لتشمل مزيدا من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي والسعودية ودولا خليجية أخرى، وكذلك دولا أخرى وقعت معاهدات مع الولايات المتحدة مثل اليابان وكوريا الجنوبية.
ومن المتوقع أن تضم القائمة شركاء رئيسيين مثل الهند وسنغافورة واستراليا، وكذلك العديد من الدول الموقعة على نظام الحد من تكنولوجيا الصواريخ وعددها 35 دولة، وهذا النظام عبارة عن اتفاق دولي يحدد قواعد تصدير الصواريخ ونظم الأسلحة المتعلقة بها.
دونالد ترامب
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