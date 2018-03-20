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بنـــوك
الأهلى يوقع قرضًا مع جهاز المشروعات بقيمة 400 مليون جنيه
الثلاثاء 20 مارس 2018 03:34 م
البنك الأهلى المصرى
أخر الأخبار
البنك الأهلى المصرى
أحمد الدسوقى
وقع البنك الأهلى المصرى، اليوم الثلاثاء، عقد قرض بقيمة 400 مليون جنيه، مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بهدف تغطية الاحتياجات التمويلية للمشروعات الصغيرة للعملاء.
وتشمل هذه المشروعات الإنتاجية والخدمية والتجارية، التى تعمل فى كافة القطاعات الاقتصادية بحد أقصى 5 ملايين جنيه للمشروعات العاملة بالقطاع الصناعى، والطاقة المتجددة، وقطاع حق الامتياز التجارى، والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، والإنتاج والتصنيع الزراعى.
وبحد أقصى مليوني جنيه لباقى القطاعات الأخرى، بسعر عائد 9% سنوى بسيط ولآجال سداد تصل إلى 5 %.
البنك الأهلى
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