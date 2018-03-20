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نقل وملاحة
ميناء غرب بورسعيد يستقبل 2500 رأس ماشية حية
الثلاثاء 20 مارس 2018 03:13 م
ميناء غرب بورسعيد
أخر الأخبار
ميناء غرب بورسعيد
أماني العزازي
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم الثلاثاء، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل اليوم الثلاثاء السفينة OMEGA STAR القادمة من أسبانيا وجنسيتها سيراليون والتى يبلغ طولها 97 متر والغاطس 5.5 متر وذلك لتفريغ 2500 رأس ماشية حية بالميناء.
وتعتبر هذه السفينة الرابعة التى تدخل الميناء خلال شهر مارس الجارى
واستقبل الميناء السفينة BLUE OCEANA وعلى متنها 6279 رأس ماشية والسفينة ADEL .1 وعلى متنها 1046 رأس ماشية وأخيرا السفينة VICTORY وعلى متنها 7500 رأس ماشية.
وأوضحت الموانئ أنه جارى تسهيل كافة الاجراءات الخاصة بدخول وخروج السفينة من والى الميناء وعمليات التفريغ على الأرصفة .
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