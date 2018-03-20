مقارنة بين سوزوكي بالينو وهيونداي سولاريس

المواصفات
سوزوكي بالينو A/T F/O
هيونداي سولاريس A/T GLS
الوكيل
سوزوكي إيجيبت
جي بي أوتو غبور
السعر الرسمي
306
259
النمط
هاتشباك
سعة المحرك
1400
عدد الاسطوانات
4
عدد السرعات
قوة المحرك
92
107
عزم المحرك
130
135
نوع الجر
أمامي
عدد المقاعد
5
عدد الأبواب
5
متوسط استهلاك الوقود (لتر/ 100 كم)
8.3
5.9
السرعة القصوى كم/ الساعة
170
180
الوسائد الهوائية للسائق
يوجد
الوسائد الهوائية للراكب الأمامي
كراسي كهربائية
لا يوجد
نظام الفرامل ABS
توزيع إلكتروني للفرامل
يوجد
برنامج التوازن الإلكتروني
لا يوجد
نظام التنبيه ضد السرقة
نظام إيموبليزر ضد السرقة
جنوط رياضية
مقاس الجنوط
16
فوانيس ضباب أمامية وخلفية
مساحات خلفية
مرايا جانبية كهربائية
طي المرايات الجانبية كهربائيا
إشارات بالمرايا الجانبية
إضاءة المصابيح زنون
مساحات للمصابيح الأمامية
مصابيح أمامية حساسة للإضاءة
تحكم بالمصابيح الأمامية
إضاءة المصابيح الأمامية والخلفية LED
سبويلر خلفي
النظام الذكى لركن السيارة
النظام الصوتي
مشغل أقرص مدمجة CD
مدخل AUX
USB
بلوتوث
مساند رأس أمامية وخلفية
زجاج كهرباء أمامي وخلفيذ
تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب
التحكم في ارتفاع كرسي السائق
فرش جلد
نظام زر تشغيل وإيقاف المحرك
فتحة سقف
كاميرا خلفية
كمبيوتر رحلات
نوع عجلة القيادة
إلكتروني
عجلة قيادة يمكن التحكم بها
تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة
مثبت سرعة
عجلة القيادة من الجلد
ناقل الحركة من الجلد
إمكانية طى ظهر مقاعد الخلفية
ولاعة
طفاية سجائر متحركة
قفل مركزي للأبواب
قفل مركزي في حالة عدم غلق السيارة
صوت تنبيهي فى حالة عدم غلق السيارة
حامل أكواب أمامي
مسند يد أمامي
مسند يد خلفي
ماسك الكوب
غطاء للشنطة الخلفية
درج تخزين أمامي
مخرج كهرباء
مخرج كهرباء بالشنطة الخلفية