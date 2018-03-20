مقارنة بين سوزوكي بالينو وهيونداي سولاريس

المال ـ خاص:



أظهرت المقارنة بين السيارتين سوزوكي بالينو A/T F/O وهيونداي سولاريس A/T GLS العديد من أوجه الاختلاف والتشابه بينهما؛ فالأولى تباع بـ 306 ألف جنيه وتصل سعة محركها إلى 1400 سي سي؛ بقوة 92 حصان، وعزم أقصى 130 نيوتن ومعدل استهلاك للوقود يقارب 8.3 لتر لكل 100 ألف كم.



أما هيونداي سولاريس فإنها تباع بسعر 259 الف جنيه وهي كذلك مزودة بمحرك تصل سعته اللترية إلى 1400 سي سي؛ لكنه بقوة 107 حصان وبعزم أقصى 135 نيوتن كما أنها تعد أقل من حيث استهلاك الوقود حيث معدل استهلاكها إلى 5.9 لتر لكل 100 ألف كم.



وجدير بالذكر أن السيارتين تنتميان لشريحة السيارات الملاكي صغيرة الحجم B وفق تصنيف مجلس معلومات سوق السيارات أميك، وقد تقاربت مبيعاتهما خلل يناير الماضي حيث لم تتجاوز حصتهما السوقية 0.1% من مبيعات الفئة البالغة 1490 سيارة.



ويعرض الجدول التالي مقارنة سريعة بين أهم مواصفات السيارتين لتوضيح أبرز نقاط التشابه والاختلاف.



المواصفات سوزوكي بالينو A/T F/O هيونداي سولاريس A/T GLS الوكيل سوزوكي إيجيبت جي بي أوتو غبور السعر الرسمي 306 259 النمط هاتشباك هاتشباك سعة المحرك 1400 1400 عدد الاسطوانات 4 4 عدد السرعات 4 4 قوة المحرك 92 107 عزم المحرك 130 135 نوع الجر أمامي أمامي عدد المقاعد 5 5 عدد الأبواب 5 5 متوسط استهلاك الوقود (لتر/ 100 كم) 8.3 5.9 السرعة القصوى كم/ الساعة 170 180 الوسائد الهوائية للسائق يوجد يوجد الوسائد الهوائية للراكب الأمامي يوجد يوجد كراسي كهربائية لا يوجد لا يوجد نظام الفرامل ABS يوجد يوجد توزيع إلكتروني للفرامل يوجد لا يوجد برنامج التوازن الإلكتروني لا يوجد لا يوجد نظام التنبيه ضد السرقة لا يوجد يوجد نظام إيموبليزر ضد السرقة يوجد يوجد جنوط رياضية يوجد يوجد مقاس الجنوط 16 16 فوانيس ضباب أمامية وخلفية يوجد لا يوجد مساحات خلفية يوجد يوجد مرايا جانبية كهربائية يوجد يوجد طي المرايات الجانبية كهربائيا لا يوجد لا يوجد إشارات بالمرايا الجانبية يوجد يوجد إضاءة المصابيح زنون لا يوجد لا يوجد مساحات للمصابيح الأمامية لا يوجد لا يوجد مصابيح أمامية حساسة للإضاءة لا يوجد يوجد تحكم بالمصابيح الأمامية لا يوجد لا يوجد إضاءة المصابيح الأمامية والخلفية LED لا يوجد لا يوجد سبويلر خلفي لا يوجد لا يوجد النظام الذكى لركن السيارة يوجد يوجد النظام الصوتي لا يوجد يوجد مشغل أقرص مدمجة CD يوجد يوجد مدخل AUX يوجد يوجد USB يوجد يوجد بلوتوث يوجد يوجد مساند رأس أمامية وخلفية يوجد يوجد زجاج كهرباء أمامي وخلفيذ يوجد يوجد تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب يوجد يوجد التحكم في ارتفاع كرسي السائق يوجد لا يوجد فرش جلد لا يوجد لا يوجد نظام زر تشغيل وإيقاف المحرك يوجد لا يوجد فتحة سقف لا يوجد لا يوجد كاميرا خلفية لا يوجد لا يوجد كمبيوتر رحلات يوجد يوجد نوع عجلة القيادة إلكتروني إلكتروني عجلة قيادة يمكن التحكم بها يوجد يوجد تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة يوجد يوجد مثبت سرعة يوجد لا يوجد عجلة القيادة من الجلد لا يوجد لا يوجد ناقل الحركة من الجلد لا يوجد لا يوجد إمكانية طى ظهر مقاعد الخلفية يوجد يوجد ولاعة يوجد يوجد طفاية سجائر متحركة يوجد لا يوجد قفل مركزي للأبواب يوجد يوجد قفل مركزي في حالة عدم غلق السيارة يوجد لا يوجد صوت تنبيهي فى حالة عدم غلق السيارة يوجد لا يوجد حامل أكواب أمامي يوجد يوجد مسند يد أمامي يوجد يوجد مسند يد خلفي ماسك الكوب يوجد غطاء للشنطة الخلفية يوجد يوجد درج تخزين أمامي يوجد يوجد مخرج كهرباء لا يوجد يوجد مخرج كهرباء بالشنطة الخلفية لا يوجد ...

