أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
595.00 عيار 21
510.00 عيار 18
680.00 عيار 24
4760.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيــارات

مقارنة بين سوزوكي بالينو وهيونداي سولاريس

مقارنة بين سوزوكي بالينو وهيونداي سولاريس
مقارنة بين سوزوكي بالينو وهيونداي سولاريس
مقارنة بين سوزوكي بالينو وهيونداي سولاريس

المال ـ خاص:

أظهرت المقارنة بين السيارتين سوزوكي بالينو A/T F/O وهيونداي سولاريس A/T GLS العديد من أوجه الاختلاف والتشابه بينهما؛ فالأولى تباع بـ 306 ألف جنيه وتصل سعة محركها إلى 1400 سي سي؛ بقوة 92 حصان، وعزم أقصى 130 نيوتن ومعدل استهلاك للوقود يقارب 8.3 لتر لكل 100 ألف كم.

أما هيونداي سولاريس فإنها تباع بسعر 259 الف جنيه وهي كذلك مزودة بمحرك تصل سعته اللترية إلى 1400 سي سي؛ لكنه بقوة 107 حصان وبعزم أقصى 135 نيوتن كما أنها تعد أقل من حيث استهلاك الوقود حيث معدل استهلاكها إلى 5.9 لتر لكل 100 ألف كم.

وجدير بالذكر أن السيارتين تنتميان لشريحة السيارات الملاكي صغيرة الحجم B وفق تصنيف مجلس معلومات سوق السيارات أميك، وقد تقاربت مبيعاتهما خلل يناير الماضي حيث لم تتجاوز حصتهما السوقية 0.1% من مبيعات الفئة البالغة 1490 سيارة.

ويعرض الجدول التالي مقارنة سريعة بين أهم مواصفات السيارتين لتوضيح أبرز نقاط التشابه والاختلاف.

المواصفات

سوزوكي بالينو A/T F/O

هيونداي سولاريس A/T GLS

الوكيل

سوزوكي إيجيبت

جي بي أوتو غبور

السعر الرسمي

306

259

النمط

هاتشباك

هاتشباك

سعة المحرك

1400

1400

عدد الاسطوانات

4

4

عدد السرعات

4

4

قوة المحرك

92

107

عزم المحرك

130

135

نوع الجر

أمامي

أمامي

عدد المقاعد

5

5

عدد الأبواب

5

5

متوسط استهلاك الوقود (لتر/ 100 كم)

8.3

5.9

السرعة القصوى كم/ الساعة

170

180

الوسائد الهوائية للسائق

يوجد

يوجد

الوسائد الهوائية للراكب الأمامي

يوجد

يوجد

كراسي كهربائية

لا يوجد

لا يوجد

نظام الفرامل ABS

يوجد

يوجد

توزيع إلكتروني للفرامل

يوجد

لا يوجد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامج التوازن الإلكتروني

لا يوجد

لا يوجد

نظام التنبيه ضد السرقة

لا يوجد

يوجد

نظام إيموبليزر ضد السرقة

يوجد

يوجد

جنوط رياضية

يوجد

يوجد

مقاس الجنوط

16

16

فوانيس ضباب أمامية وخلفية

يوجد

لا يوجد

مساحات خلفية

يوجد

يوجد

مرايا جانبية كهربائية

يوجد

يوجد

طي المرايات الجانبية كهربائيا

لا يوجد

لا يوجد

إشارات بالمرايا الجانبية

يوجد

يوجد

إضاءة المصابيح زنون

لا يوجد

لا يوجد

مساحات للمصابيح الأمامية

لا يوجد

لا يوجد

مصابيح أمامية حساسة للإضاءة

لا يوجد

يوجد

تحكم بالمصابيح الأمامية

لا يوجد

لا يوجد

إضاءة المصابيح الأمامية والخلفية LED

لا يوجد

لا يوجد

سبويلر خلفي

لا يوجد

لا يوجد

النظام الذكى لركن السيارة

يوجد

يوجد

النظام الصوتي

لا يوجد

يوجد

مشغل أقرص مدمجة CD

يوجد

يوجد

مدخل AUX

يوجد

يوجد

USB

يوجد

يوجد

بلوتوث

يوجد

يوجد

مساند رأس أمامية وخلفية

يوجد

يوجد

زجاج كهرباء أمامي وخلفيذ

يوجد

يوجد

تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب

يوجد

يوجد

التحكم في ارتفاع كرسي السائق

يوجد

لا يوجد

فرش جلد

لا يوجد

لا يوجد

نظام زر تشغيل وإيقاف المحرك

يوجد

لا يوجد

فتحة سقف

لا يوجد

لا يوجد

كاميرا خلفية

لا يوجد

لا يوجد

كمبيوتر رحلات

يوجد

يوجد

نوع عجلة القيادة

إلكتروني

إلكتروني

عجلة قيادة يمكن التحكم بها

يوجد

يوجد

تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة

يوجد

يوجد

مثبت سرعة

يوجد

لا يوجد

عجلة القيادة من الجلد

لا يوجد

لا يوجد

ناقل الحركة من الجلد

لا يوجد

لا يوجد

إمكانية طى ظهر مقاعد الخلفية

يوجد

يوجد

ولاعة

يوجد

يوجد

طفاية سجائر متحركة

يوجد

لا يوجد

قفل مركزي للأبواب

يوجد

يوجد

قفل مركزي في حالة عدم غلق السيارة

يوجد

لا يوجد

صوت تنبيهي فى حالة عدم غلق السيارة

يوجد

لا يوجد

حامل أكواب أمامي

يوجد

يوجد

مسند يد أمامي

يوجد

يوجد

مسند يد خلفي

ماسك الكوب

يوجد

غطاء للشنطة الخلفية

يوجد

يوجد

درج تخزين أمامي

يوجد

يوجد

مخرج كهرباء

لا يوجد

يوجد

مخرج كهرباء بالشنطة الخلفية

لا يوجد

...
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا