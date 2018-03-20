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طاقة
الكهرباء: السد العالى يعمل بكامل طاقته.. وملتزمون بحصتنا المائية
الثلاثاء 20 مارس 2018 03:04 م
السد العالى
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السد العالى
عمر سالم
قال المهندس محمد عمرو، رئيس شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء، إن محطات توليد الكهرباء داخل السد العالي تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية الفعلية، بقدرة تصل إلى 1850 ميجا وات، من الإجمالي 2100 ميجاوات.
وأكد عمرو، فى تصريحات لـ"المال"، اليوم الثلاثاء، أن السد سيستمر في أداء عمله، ومستوى المياه خلفه ليس به أي مشكلة، مضيفًا: "اطمئن المواطنين نحن ملتزمون بالحصة المائية من ناحية الصرف، وبنستفيد من كل نقطة مياه خارجة منه في توليد الكهرباء".
وأضاف عمرو أن جميع العاملين بالسد في بداية تعيينهم يتم تأهيلهم لكيفية الحفاظ على السد، وجددت المحطة بدعم من وزارة الكهرباء بأحدث تكنولوجيا محطات التوليد في الأنظمة والوقاية والتحكم، وتقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بصيانة دائمة للكابلات المتصلة بالسد لنقل الطاقة للشبكة.
الكهرباء
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