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سيــارات
سمير ريان تدخل مجال الصيانة بمركزين
الثلاثاء 20 مارس 2018 03:01 م
صيانة السيارات
أخر الأخبار
صيانة السيارات
أحمد عوض
قال سمير ريان، رئيس مجلس إدارة شركة أوتو سمير ريان، إن شركته بصدد افتتاح مركزى خدمة ما بعد البيع والصيانة، بمدن القاهرة، وإسكندرية، بتكلفة استثمارية 100 مليون جنيه، خلال النصف الثانى من العام الحالى.
أوضح ريان لـ«المال»، أن الشركة قررت التوسع فى إنشاء مراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة، تزامنًا مع ارتفاع حجم الطلب، وزيادة معدلات الإقبال على مراكز الصيانة من جانب المستهلكين، منذ الشهرين الماضيين.
توقع أن تشهد مبيعات السيارات ارتفاعا بنسبة %20 خلال 2018، فى ظل استقرار اﻷسعار والتعريفة الجمركية، والمشروعات القومية التى تجريها الحكومة؛ التى تسهم فى زيادة الطلب على السيارات.
سجلت مبيعات السيارات بمختلف شرائحها «ملاكى - أتوبيسات - شاحنات» ارتفاعا بنسبة %10 مسجلة بيع 10.3 ألف وحدة خلال يناير الماضى، مقابل 9.4 ألف مركبة خلال نفس الفترة ذاتها من 2017؛ وفقًا للبيانات الصادرة عن تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».
أشار إلى أن سوق السيارات تعرض لعدد من الاضطرابات خلال العام الماضى، التى انعكست على أدائه بالتراجع، مؤكدا أن معظم الشركات العاملة فى مجال بيع السيارات، قررت تعليق خطتها التوسعية فى ظل غياب الرؤية، وارتفاع حجم المخاطر الناتجة عن انخفاض المبيعات.
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