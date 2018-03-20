الزيوت المستخلصة تتقدم بمستندات زيادة رأسمال للرقابة المالية

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

رجب عزالدين:



قالت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الثلاثاء، إنها تلقت نموذج الافصاح الخاص بشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، وجار دراسته وفحصه.



ووافق مجلس إدارة الشركة فى 15 مارس الجارى، على زيادة رأس المال المرخص به من 200 مليون جنيه إلى 400 مليون جنيه بزيادة قدرها 200 مليون جنيه.



كما وافق المجلس على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 157.2 مليون جنيه إلى 200 مليون جنيه مصرى بزيادة قدرها 42.8 مليون جنيه تسدد نقدا عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب.



ويبلغ رأسمال الشركة الحالي، 157.2 مليون جنيه، موزعا على 157.2 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها جنيه واحد لكل سهم.