القائد الأعظم محمد على جناح 12

رجائى عطية

حياته الخاصة



لم يهمل الأستاذ العقاد التعرض للحياة الخاصة لمحمد على جناح، واستفتح هذا الفصل بما قاله الشاعر الألمانى «هنريك هايتى» عن فيلسوف الألمان الكبير «عمانويل كانت» ـ من أن ترجمة حياته الخاصّة من أعسر الأمور، لأسباب كثيرة أولها أنه لم تكن له حياة خاصة!



ويرى الأستاذ العقاد أن هذا يصدق على القائد الأعظم جناح، ولكن لعلّة أخرى، تلك هى علم الجميع بحياته الخاصة، فلم تكن له حياة خاصة بين الجدران أو وراء حُجُب، وإنما كانت حياته الخاصة هى حياته التى تخصه ويعلم بها جميع عارفيه.



كان زعيم أمة قوامها الدين، ولكنه لم يلبس مسوح القديسين أو يرائى أحدًا بالنسك

والعبادة.



ولم تقيده الزعامة بقيد تأباه السماحة وسعة الصدر وآداب الاجتماع، فكان من زواره مسلمون وغير مسلمين، وكان يزور من يزوره ويُرَى فى بيوت الطوائف الأخرى كما يُرى أناس من أبناء الطوائف الأخرى فى بيته.



وخلت علاقاته بمعارفه وبمن يلقاهم فى عمله من التكلف، وربما بدا عليها من أجل ذلك مسحة من الخشونة، أو بدا عليه نقيض الخشونة حين يحسبه الناس خشنًا فى معارضته.



زواجه



صرفته الحياة العامة عن الزواج حتى سن الأربعين، فلما تزوج كان لزواجه قصة تطابق ديدنه فى حياته العامة، فقد تزوج من فتاة «زرادشتية»، فكان زواجه آية أخرى على أنه «سفير الوحدة .



وينقل إلينا الأستاذ العقاد أن « جناحًا » كان رجلاً وسيمًا وظل شيخًا وسيمًا معتدل القامة وهو يجاوز السبعين، فأعجبت به «رتن بتيت» الفتاة الذكية، وأعجبت بفصاحته وما ألقاه فى جلسات المؤتمر والعصبة سنة 1916، ثم هامت به حبًّا وسمحت لها تربيتها الأوروبية أن تعرض عليه الزواج منها وهى دون العشرين، ومع أن «جناح» فوجئ باقتراحها وراجعها فيه لاختلاف الدين وتفاوت السن، إلاَّ أنه فوجئ بإصرارها وعلمها بهذه الاعتراضات ومنها أن أباها سوف يحرمها من الميراث لهذا الزواج، فلما وافق «جناح» قابلت ذلك بإعلان إسلامها، وأُعلن الزواج وإسلامها فى يوم واحد، فقامت القيامة عليهما ولكن الزوجين ثبتا لها.



ورفع أهل الفتاة دعوى يدعون فيها قصورها رغم أن سنها بشهادة الميلاد يخول لها أن تختار زوجها، ولما أراد القضاء أن يحرج «جناح» ليرجع عن هذا الزواج المغضوب عليه، واتهمه على الملأ بالجلسة أنه يجرى وراء الفتاة طمعًا فى مالها، ردت هى عنه وقالت للقاضى مغضبةً إنه لم يجر وراءها ولا وراء مالها بل وارتضى الزواج بها وهو يعلم أنها ستحرم من ثروة أهلها، وأعلنت فى ساحة القضاء أنها مستغنية عن أى معونة من أهلها.



ومن الأخبار التى نُقلت عنها، نعرف أنها زوجة نبيلة جديرة بزوجها فى أنبل مناقبه وهى الشجاعة والاستقلال بالرأى والكرامة، ويوم أراد الحاكم العام الإنجليزى أن يُعَرِّضَ بها لالتزامها عادات قومها، قائلاً لها : «إن زوجك يا سيدتى لذو مستقبل عظيم أمامه فلا تفسديه عليه.. والمثل يقول : «عندما تكون فى روما فأصنع ما يصنعه الرومان» ـ أجابته غير متهيبة: «وهذا هو ما صنعت.. ففى الهند نقدم التحية كما يقدمها الهنود».



ووفِّقَ هذا الزواج، وأثمر بنتًا سمياها «فينا»، بيد أن هذا البيت السعيد نُكب بوفاة الزوجة وهى دون الثلاثين، تاركةً طفلة صغيرة استحسن جناح أن يبقيها لدى جدتها لأمها حتى تشب، ولكن الصروف كانت تدخر له نكبةً أخرى نكأت جراحه، حين تزوجت ابنته ـ رغم تحذيره ـ من أحد الزرادشتيين بأثر البيئة التى نشأت فيها، فانقطعت الصلة بينه وبين ابنته بقية حياته. ولكن الرجل احتمل النكبة وراح يغرق آلامه وأحزانه فى متاعبه السياسية ومساعيه القومية، وخلق من الحزن دافعًا يضاعف قوته فى خدمة قضية بلاده.



أخلاق جناح



كانت صراحته من أظهر خلاله فى حياته العامة والخاصة، إلى جانب استقلاله فى ذوقه، ونزاهته حيث كان.



وحين وصفه عارفوه ـ شخصيًّا وسياسيًّا ـ تكلموا عنه بلسان واحد يصدق على الحالتين.



قال الدكتور «ريدى Reddi» : «إنه فخر الهند وليس خاصًا بالمسلمين»، وقال سير «مودى Mddi» : «إنه شجاع مستقيم لا يبحث عن السمعة وهو مثال نادر للبراءة من نفاق السياسة». وبهذه الصفات والمناقب تحدث عنه آخرون، واتفق على هذا الرأى المستر «آرثر مور» محرر الاستيتسمان، والدكتور السيد حسين، و«هوراس الكسندر» صاحب كتاب «الهند منذ كريبس».



ويذكر الأستاذ العقاد أنه راجع ما قيل عن جناح فيما كُتِبَ عنه، فلم يقرأ وصفًا لحياة جناح الخاصة إلاَّ وصَحَّ فى حياته العامة.



وفاء حتى الممات



يقصد الأستاذ العقاد بهذا العنوان وفاء جناح لقضية الباكستان حتى مماته، فالباكستان عنده وسيلة وليست بغاية، وإن قيامها ابتداءً عمل ليس له انتهاء، وأكد جناح ذلك على مدار الحوادث التى لا تنتهى.



وراح جناح يعمل فى رئاسة الدولة كأنه لم يعمل شيئًا قبل ذلك.



وكان عمله من قبل مرهقًا ـ فأصبح بعد النجاح أشد إرهاقًا.



كان يرهق نفسه قبل قيام الدولة وعنده ذخيرة من القوة تسعفه، وجعل الجهد يزداد والطاقة فى نقصان وهو فى السبعين.



وعلم جناح هذا قبل أن يعلمه طبيب أو يطلب الالتزام بتوابعه، ولكن جناح كلما وعد بأن يمسك عن العمل المجهد، أو يجعل له حدًّا، تغلبه شهامة قلبه، وينسى وعده ويكب على عمل جديد تعقبه أعمال أخرى جديدة.



إلاَّ أن الشيخوخة فى السبعين ومعها إعياء القلب ـ لا تسيغ دوافعه أو أعذاره ولا تعقلها، إلى أن بلغ الكتاب غايته وحم الأجل فى يوم من أيام الصيف التالى لقيام الدولة الفتية، فشوهدت فى سماء العاصمة طائرة قادمة من «بلوخستان تحمل القوة المحركة للدولة كلها، جاءت إلى عاصمتها لتصبح رفاتًا بعد ساعات.



وعجت الدار، مع ما عجت به الباكستان كلها ـ بالنشيج الذى انفجر إلى بكاء، ولكن إلى جوار الجثمان كانت الآنسة الشقيقة فى السواد تسيطر على أحزانها ولا تنشج ولا تهم بالنشيج، وهول الصمت فى عينيها أشد من هول الدموع.



وفُتِحَت الأبواب للجموع المشيعة لتلقى النظرة الأخيرة على القائد الأعظم الذى أقام بنيان الدولة الفتية، فكان حداد الباكستان على «جناح» ـ حداد أمةٍ على أبيها!