العامة للاستثمار الرواندية تعين مسئولا للتواصل مع اتحاد الصناعات

اتحاد الصناعات المصرية

عمر سالم:



تواصل بعثة اتحاد الصناعات المصرية نجاحاتها الكبيرة في زيارتها الأولى لدولة رواندا حيث إلتقى أعضاء البعثة برئاسة الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة التعاون الأفريقي بالإتحاد ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية مع رئيس هيئة الإستثمار الرواندي الذي أوضح أنه وبالرغم من تواجد وتعامل العديد من الدول في السوق الرواندي، إلا أن مصر هي أهم الدول التي يرغب الجانب الرواندي في التعامل معها.



وعبر شريف الجبلي على ضرورة التواصل بشكل دائم ومتصل مع الجانب الرواندي مشيرا إلي أهمية تواجد شخصاً متخصصاً ليكون بمثابة حلقة الوصل بين إتحاد الصناعات المصرية والمؤسسات الصناعية في رواندا، وعلي الفور تم إتخاذ القرار بتعيين شخصاً متفرغاً وذو خبرة خصيصاً لهذا الغرض.



كما أعلن رئيس هيئة الإستثمار الرواندي عن خطة الهيئة في الإستثمار في المشروعات الزراعية وأنه في خلال الفترة الوجيزة القادمة سيتم طرح أراض زراعية مزودة بنظم ري على المستثمرين وذلك بنظام حق الإنتفاع لمدة ثلاثين عاماً تبدأ بمساحة 200 هكتاراً وفقا لشروط ميسرة.



وأوضح الجانب الرواندي أن هناك العديد من القطاعات الواعدة ذات الأولوية بالنسبة لرواندا منها قطاع الملابس الجاهزة خاصة بعد قرار منع إستيراد الملابس المستعملة الذي إتخذته الدولة، وكذلك قطاعات التصنيع الزراعي والتشييد والبناء والطباعة والتغليف والصناعات الكيماوية.



وأشاد شريف الجبلي بالإستقبال الحافل الذي لاقته البعثة منذ وصولها وأكد أن هذه الزيارة إنما هي الخطوة الأولى على طريق التعارف والتعاون مع أكبر عدد ممكن من دول أفريقيا، مؤكدأً على أهمية مد جسور الثقة والتكامل الصناعي والتجاري بين دول القارة السمراء في سبيل تحقيق التنمية المستدامة التي من شأنها الإرتقاء بالإقتصاد الواعد للقارة وكذلك الرخاء لشعوبها.



وكان سعادة السفير أحمد الأنصاري سفير مصر في رواندا و سعادة السفير الشيخ صالح هابيمانا سفير دولة رواندا في مصر قد إستقبلا وفد بعثة إتحاد الصناعات المصرية برئاسة د. شريف الجبلي رئيس لجنة التعاون الأفريقي بالإتحاد ورئيس غرفة صناعة الكيماويات و عضوية كل من أ. أحمد جابر رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف، وأ. مجدي الوليلي عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها ورئيس لجنة التصدير والعلاقات الخارجية بالغرفة ود. ماجد المنشاوي رئيس شركة مينا فارم للصناعات الدوائية وعضو المجلس التصديري للأدوية وم. أدهم الوليلي نائب رئيس مجموعة الوليلي للتنمية والإستثمار.



وجدير بالذكر أن لجنة التعاون الأفريقي بإتحاد الصناعات المصرية قد نظمت هذه البعثة كخطوة أولى لتنفيذ ما قد أتفق عليه بين اللجنة والوفود الأفريقية الزائرة في مؤتمر أفريقيا 2017 والذي أقيم في مدينة شرم الشيخ في شهر ديسمبر من العام الماضي والذي أعقبه مؤتمر تنمية التجارة البينية بين مصر وأفريقيا في ذات الشهر والذي نظمته اللجنة بالتعاون مع أفركسيم بنك ، على أن تكون هذه هي البعثة الأولى في سلسلة زيارات لبعثات تالية لعدد من الدول الأفريقية الأخرى والتي تعد لها لجنة التعاون الأفريقي حاليا.

