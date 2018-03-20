40 مدبغة جديدة تبدأ الإنتاج بالروبيكى خلال شهرين

طارق قابيل 8

أحمد اللاهونى



تبدأ نحو «30 - 40» مدبغة جديدة العمل بمنطقة الروبيكى خلال شهرين، بعد انتهاء كل التجهيزات الفنية المطلوبة لعملية التشغيل، وفقًا لمصادر بوزارة التجارة والصناعة.



كان طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قد أعلن فى سبتمبر 2016، بدء الخطوات التنفيذية لمشروع نقل المدابغ من منطقة مجرى العيون إلى مدينة الجلود «الروبيكى» بمدينة بدر، وتم هدم أول مجموعة مدابغ بمنطقة مصر القديمة فى إطار خطة الوزارة لخلق مجتمع صناعى جديد على أحدث المعايير التكنولوجية لجذب المستثمرين المتخصصين فى هذه الصناعة.



وقالت المصادر، لـ«المال»، إن أعمال البناء وتركيب الماكينات للمدابغ الجديدة تسير بشكل جيد، مشيرة إلى أن الـ10 مدابغ التى تم نقلها فى المرحلة الأولى تعمل الآن بكامل طاقتها الإنتاجية.



وأكد عبد الرحمن الجباس، عضو مجلس إدارة غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات، أن الحكومة ممثلة فى وزارة الصناعة ومحافظة القاهرة انتهت من هدم نحو «70– %80» من مدابغ مجرى العيون بمصر القديمة خلال الفترة الماضية، بشكل منتظم بعد صرف التعويضات المالية لأصحابها، وتوقّع نقل جميع مدابغ مجرى العيون إلى الروبيكى وإخلاء المنطقة كاملة، خلال عام من الآن.



وعن الصادرات المستهدفة للقطاع أعلن الجباس أن دباغة الجلود تستهدف نموًّا بنحو %10 لتصل إلى مليار و650 مليون جنيه خلال 2018، مقابل مليار و500 مليون، العام الماضى، من خلال التوسع فى الأسواق الخارجية.



وتستهدف “التجارة” متوسط نموّ بنحو %10 سنويًّا، ووضعت خطة لجميع مكاتب التمثيل التجارى بحيث تحقق زيادة فى الصادرات بأسواق إفريقيا والدول العربية بنسبة %20، و%5 بالولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى، و%10 بدول آسيا.



وتبلغ مساحة مدابغ مجرى العيون حوالى 64.5 فدان، وتضم نحو 1066 ورشة ومدبغة، و205 محال، و1450 غرفة سكنية للعمال، تلقت وزارة التجارة والصناعة طلبات من 660 مدبغة للنقل إلى الروبيكى، فيما رفضت 300 أخرى وطلبت التعويض، تم حصرها جميعًا من خلال لجنة مشكّلة من محافظة القاهرة ووزارة الصناعة، والهيئة العامة للمنشآت الصناعية، وحددت الحكومة التعويضات بنحو 25 ألف جنيه للغرفة الواحدة، و2310 جنيهات للمتر المربع.



يشار إلى أن إجمالى ما تم تخصيصه من وحدات إنتاجية جديدة داخل مدينة الجلود حتى الآن، وصل إلى 110 مصانع دباغة تمثل أكثر من %85 من إجمالى إنتاج مدابغ مجرى العيون.