أجواء للصناعات الغذائية تتكبد 4.7 مليون جنيه خلال 2017

البورصة

رجب عزالدين



أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة أجواء للصناعات الغذائية، تحولها للخسارة بقيمة 4.7 مليون جنيه، خلال العام المنتهى ديسمبر 2017، مقارنة بصافى ربح قدره 5.2 مليون جنيه خلال 2016.



وارتفعت مبيعات الشركة خلال إلى 1.5 مليار جنيه خلال 2017، مقارنة بنحو 813.9 مليون جنيه في 2016، وفقًا للبيانات المرسلة للبورصة المصرية.



ويبلغ رأسمال الشركة 200 مليون جنيه موزعة على 100 مليون جنيه، بقيمة جنيهان للسهم.



وتعمل الشركة فى مجال إنتاج المسلى بأنواعه وتكرير الزيوت ومشتقاتها، وإنتاج وتكرير الزيوت النباتية ومشتقاتها.